Ahora en manos de Arroyo Salgado Fiesta en Olivos: el expediente todavía sigue dando vueltas

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli le "prestó" por 48 horas a su colega Sandra Arroyo Salgado la causa por las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante la pandemia, ante un insistente pedido de la magistrada para eventualmente trabar un nuevo conflicto de competencia.

Arroyo Salgado pidió la causa en dos oportunidades y si bien Mirabelli le otorgó acceso parcial por vía digital a través del sistema informático con el que operan los jueces y las partes de un expediente, la magistrada insistió en la necesidad de acceder a la totalidad de la documentación.

La jueza federal de San Isidro tramitaba una denuncia por las supuestas visitas irregulares desde antes de que estallara la causa, con la publicación de la foto y los videos de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, durante la etapa más cerrada del aislamiento por el Covid-19.

Esa última causa quedó radicada inicialmente en el juzgado federal porteño a cargo de Sebastián Casanello, quien se declaró incompetente, la envió a San Isidro y la recibió Mirabelli, quien aceptó hacerse cargo de la investigación. Pero Arroyo Salgado le reclamó el 20 de septiembre a Mirabelli "que tenga a bien poner a disposición de esta sede y por el término de 48 horas la causa de referencia".

Mirabelli le envió "copias digitales de aquel expediente a partir de lo actuado con posterioridad al 24 de agosto del corriente año, atendiendo a la anterior compulsa realizada cuando la causa estaba radicada ante la Justicia Federal de Capital Federal".

Arroyo Salgado respondió: "atendiendo a que a la fecha no he tenido oportunidad de compulsar el expediente del que vengo haciendo mención en forma integral, pues cuando el legajo tramitaba en sede capitalina, su instrucción se encontraba delegada en la Fiscalía y en consecuencia, la compulsa se trató de las constancias que se encontraban incorporadas al Sistema y no de lo que pudiera encontrarse ante la fiscalía, requiérasele nuevamente que se ponga a disposición de esta sede judicial".

Ante esa insistencia, Mirabelli resolvió enviarle a su colega, "por el término de 48 horas", la totalidad del expediente. Cuando existen dos denuncias por hechos similares o conexos, el juez que debe intervenir en la tramitación unificada de las causas es el que recibió el primer expediente, lo que ?en este caso- podría significar que la causa pasara a la jueza Arroyo Salgado.