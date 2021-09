Celebrar viendo cine

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el miércoles, se desarrolla la Semana del Cine, que incluye proyecciones, charlas y homenajes que tendrán su corolario el lunes, en coincidencia con el Día del Cine Santafesino. Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad aseguró que la ciudad “sigue siendo referencia para el circuito de cine independiente”.

Organizada por la Municipalidad en forma conjunta con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), la Ciudad de Buenos Aires y el Cine Club Santa Fe, se desarrolla estos días en Santa Fe la Semana del Cine. El abanico de actividades es variado: hay proyecciones gratuitas en el Museo de la Constitución Nacional, el Mercado Progreso, el Foro Cultural UNL y el Cine América y acciones dedicadas a la divulgación y profundización de perspectivas respecto a la preservación del patrimonio audiovisual. Que en Santa Fe es amplio y de una enorme riqueza. El cierre está programado para el lunes 27, en el Día del Cine Santafesino, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de “Tiré Die” (1960) de Fernando Birri, una hito en la producción cinematográfica latinoamericana.

Para el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci, la concreción de esta Semana del Cine forma parte de un impulso que la actual gestión le quiere dar a la programación cinematográfica en espacios, en pantallas, en auditorios, en cines. “Como una idea fuerza de recuperar ese acontecimiento tan importante como es la presencialidad primero, que durante tanto tiempo no pudimos tener y la comunión de poder ver una película en pantalla grande, con un buen sonido, en un cine. Eso es algo que, más allá de este año y medio tan particular y difícil que vivimos, también nos interesaba desde el comienzo de la gestión”, apuntó.

Paulo Ricci.Foto: Archivo El Litoral

Ricci destacó, al respecto, que bajo esa idea como guía, propusieron un proyecto de programación en el auditorio federal del Museo de la Constitución, al que le titularon “Pantalla Pública”. “Porque le queremos dar espacio, pantalla y soporte a las expresiones audiovisuales en pantalla grande. Y queremos que haya también en Santa Fe un cine público, un lugar donde la gente pueda ir a ver películas que no suelen verse en otro lado, que no tienen recorrido en el circuito comercial. Es un rol importante del Estado y de la gestión cultural pública generar esos espacios que el mercado no ofrece”, sintetizó.

Más que una efeméride

Otro de los pilares sobre los cuales se construyó esta Semana del Cine fue la de generar un nuevo espacio para la difusión del cine independiente. “Volver a tener en Santa Fe un calendario anual a través del cual lleguen películas que no van a estar presentes si no es a través de un espacio de programación como es, en este caso, la Semana del Cine, con instituciones que se preocupan por darle difusión y visibilidad. Es una segunda pata que nos interesa mucho poner en valor ya que son contenidos de mucho valor estético y artístico pero de poca llegada al gran público”, remarcó Ricci.

“Implosión” de Javier Van de Couter, es parte de la programación.Foto: Gentileza producción

El tercer motor de esta serie de acciones es celebrar el Día del Cine, que es el lunes 27, pero de una manera distinta. Es decir, una grilla que empiece antes y que tenga como punto de llegada, de culminación, el propio Día del Cine, para que el mismo no quede solamente como una efeméride. “La idea es que celebremos el Día del Cine Santafesino viendo cine, programando buenas películas, rescatando películas santafesinas o capacitándonos con alguien como Fernando Martín Peña, que ha hecho un trabajo muy importante de rescate cinematográfico”, explicó el funcionario.

Sostener vivo un legado

El lunes, cuando se celebre el Día del Cine Santafesino, el lunes 27 de septiembre, tendrá lugar en el Foro Cultural de la UNL la mesa de debate “El cine de la Universidad Nacional del Litoral” y se proyectará “López Claro, su pintura mural americana” de Juan Fernando Oliva (1960), uno de los trabajos rescatados en el marco de la recuperación de films del Instituto de Cinematografía. Más tarde, en el Cine América, habrá un homenaje a Mario Cuello y se proyectará su documental póstumo “Álvaro Izurieta. Retrato del Maestro”. Todo esto servirá para honrar la memoria de tantos espacios emblemáticos de la ciudad vinculados al cine.

Consultado respecto a si se puede potenciar todavía más ese perfil que se construyó durante tantas décadas, Ricci afirmó: “Nosotros, como generación, tenemos la obligación de hacer una síntesis de toda esa historia que nos precede. Somos herederos y agradecidos continuadores de aquellos mayores nuestros empezaron a escribir la historia grande de Santa Fe como ciudad cinematográfica. En segundo lugar, Santa Fe tiene una historia y un presente diverso y rico. Sigue generando realizadores y realizadoras a nivel nacional y siendo referencia para el circuito de cine independiente. Hay una tradición que se sigue renovando e incrementando. Por todo eso, Santa Fe debía tener una celebración de su historia cinéfila y cinematográfica y un espacio de visibilización para ese otro cine que también nos interesa difundir y divulgar”.

Fotograma de "López Claro, su pintura mural americana" de Juan Fernando Oliva (1960).Foto: Gentileza UNL

Tender puentes

Durante la conferencia de prensa que se realizó esta semana en el Auditorio Federal del Museo de la Constitución Nacional para brindar detalles de la programación, en la cual participó el intendente Emilio Jatón, quedó un compromiso entre el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro y el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. “Hablamos con el ministro Avogadro de fortalecer el puente entre Santa Fe y Buenos Aires, algo que para nosotros es muy valioso porque creemos que ese puente ya existe, que tiene que ser visibilizado y potenciado. No necesariamente tiene que pasar por estadíos intermedios. La ciudad de Santa Fe puede dialogar de igual a igual con Buenos Aires, más allá de que sean ciudades de distinto porte”, expresó Ricci al respecto.

En la mirada del funcionario santafesino, en términos artísticos el diálogo entre ambas ciudades es a veces mucho más directo que en términos institucionales. “La idea es que muchos eventos que se generan en Santa Fe puedan tener un espacio de difusión y visibilización en la gran vidriera que es Buenos Aires. Es un puente que, en realidad, ha existido siempre porque nuestros artistas han tenido una repercusión y un reconocimiento muy grande en los circuitos culturales y artísticos de Buenos Aires”, cerró.