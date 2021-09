Bottas lideró los primeros entrenamientos libres

Este viernes comenzó la actividad de la Fórmula Uno con los entrenamientos en el Gran Premio de Rusia y tuvo a los coches de Mercedes liderando la primera parte de la jornada.

El finés Valtteri Botas se quedó con el mejor tiempo con un registro de 1:34.427, segundo quedó el británico Lewis Hamilton con una marca de 1:34.638. En tanto que el tercer registro lo realizó Max Verstappen.

Mercedes are looking strong again in Sochi 🏋️#RussianGP #F1 pic.twitter.com/PSFv1WS6UK