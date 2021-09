https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hubo contactos

All Boys se ilusiona con la posible llegada de Tevez

"Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como ex jugador, lo que quiera" expresó Nicolás Cambiasso, presidente de la institución.

El presidente de All Boys, Nicolás Cambiasso, aseguró que las puertas del club de Floresta "están abiertas" para el delantero Carlos Tevez aunque aclaró que no le gusta "vender falsas expectativas" ni "presionar a nadie".

"Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como ex jugador, lo que quiera", manifestó el mandatario de la entidad blanquinegra.

Asimismo Cambiasso indicó en diálogo con TyC Sports: "No me gusta vender falsas expectativas, vender humo y no me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme, pero las decisiones de las personas hay que respetarlas".

Si bien aún no hubo contacto con el futbolista de 37 años, quien no definió si volverá a la actividad profesional, Cambiasso remarcó que si llega a elegir regresar a All Boys "es cerrar el círculo, que termine donde empezó".

En los últimos días trascendió que la dirigencia de All Boys tentaría al Tevez para que vuelva a jugar y que lo haga por seis meses en el club de Floresta donde el futbolista realizó las inferiores.

El ídolo de Boca decidió dejar el club de La Ribera el pasado 4 de junio, tras lo cual se alejó de todo lo relacionado con la actividad de futbolista y hace unos días compartió un video en su cuenta oficial de la red social Instagram en el que se lo ve disfrutando de una tarde de asado, guitarra y campo con amigos. .

En su despedida de Boca, Tevez señaló, entre lágrimas, que se iba porque no tiene "nada más para dar", al tiempo que puntualizó que el club necesita que esté "al 120 por ciento". Con información de NA

