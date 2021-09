Sebastian Vettel, optimista con Aston Martin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El piloto alemán Sebastian Vettel no tiene la menor duda sobre los ambiciosos planes de su equipo Aston Martin para luchar en el futuro por el campeonato mundial de Fórmula 1.

"La visión es impresionante y la determinación es grande", dijo el cuatro veces campeón mundial de la máxima categoría del automovilismo.

Según Vettel, el fabricante de automóviles británico quiere llegar a la cima a más tardar en cuatro o cinco años y competir con los líderes del sector, Mercedes y Red Bull.

"Puede que sea más rápido o puede que tarde más. Pero, en general, creo que el equipo se está moviendo en una dirección prometedora y siento que lo conseguirá", destacó el piloto germano.

Aunque el final de su carrera no está a la vista, Vettel admitió que aún no puede prever si estará al servicio de Aston Martin cuando llegue ese momento.

"No me estoy haciendo más joven y éste no es mi primer año en la Fórmula 1, así que tendremos que ver", dijo el múltiple campeón del mundo de 34 años. "Por supuesto que es emocionante, si no, no estaría aquí", agregó Vettel, quien llegó al equipo británico tras conducir seis años para Ferrari.

"Me encanta correr y ganar", dijo Vettel antes del Gran Premio de Rusia, que se celebrará el domingo en Sochi.

Y aunque en esta temporada los resultados no son los deseados para el ganador de 53 Grandes Premios, el germano está disfrutando de su papel en Aston Martin, donde además escuchan atentamente sus sugerencias.

Según el jefe del equipo, Otmar Szafnauer, algunos de los procesos y procedimientos ya se han adaptado a los deseos del meticuloso alemán, quien al fin y al cabo sabe muy bien lo que tiene que pasar para convertirse en el número uno del mundo.

Vettel ganó el título en cuatro ocasiones con Red Bull y dominó el circuito de 2010 a 2013, hasta que las nuevas regulaciones aseguraran el cambio de poder a Mercedes, que desde entonces está invicta tanto en la competencia de pilotos como en la copa de constructores.

Esos equipos también necesitaron muchos años de preparación. El horizonte temporal de Aston Martin es "realista cuando ves el tiempo que otros tardaron en llegar a la cima", destacó.

Con información de dpa