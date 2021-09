Bottas dominó de principio a fin los entrenamientos

Este viernes se realizaron las dos prácticas libres en el Gran Premio de Rusia que se correrá este fin de semana y que tuvo al Mercedes de Valtteri Bottas como dominador de ambas jornadas.

El segundo mejor tiempo fue nuevamente para su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton con 1:33.637. La sorpresa pasó por Pierre Gasly, quien finalizó tercero pese a que sobre el final de los entrenamientos perdió parte de su alerón delantero.

FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ⏱️#RussianGP #F1 pic.twitter.com/K06dIkIqh2