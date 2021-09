Una discusión en el "chat de mamis" terminó en una brutal pelea entre dos padres: uno perdió el ojo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió frente al Instituto Evangélico Americano de Caseros. La pelea fue filmada por una cámara de seguridad. Intervino la justicia.

Un hombre fue detenido este jueves en Caseros tras golpear salvajemente en la puerta de un colegio a otro padre de la escuela, a quien dejó sin visión en un ojo.

El conflicto habría comenzado en el grupo de WhatsApp de padres de un colegio, donde mantuvieron una fuerte discusión. La víctima trató de “luchona” a la esposa del agresor quien lo atacó a golpes.

El hecho ocurrió en la entrada del Instituto Evangélico Americano situado en la calle Belgrano al 4700, de la localidad de Caseros, en el partido Tres de Febrero.

Uno de los padres resultó gravemente lesionado en su ojo izquierdo y fue derivado a la Clínica Trinidad de Ramos Mejía, donde constataron que perdió la visión.

Los testigos filmaron la situación y en el video se puede ver cómo los hombres empiezan a discutir y luego se trenzan en una pelea feroz.

En la cuadra habían oficiales de policía que corrieron al lugar al ver los disturbios y acudieron inmediatamente para ponerle fin al violento suceso, pero no pudieron evitar que la víctima terminara perdiendo la visión de un ojo.

Todo habría comenzado con esa discusión de WhatsApp en el grupo de madres del instituto. La esposa de la víctima, Esteban Bieiaszewzki, comerciante de 46 años, trató de “luchona” a la esposa de Alberto Morea, kioskero de 52. Esa calificación fue el disparador de la pelea.

Una serie de audios, antesala de la golpiza entre los dos hombres, fueron difundidos por el canal América y confirman ese trascendido: “Contestá al privado ¿Por qué contestás acá? No lleves tus quilombos al grupo”, comenzó diciendo una de las mujeres que protagonizó el primer cruce en el grupo de padres del colegio.

La otra, a quien le dirigieron el primer mensaje, replicó: “Flaca te re confundiste, yo con mamás luchonas no converso”.

“¿Mamá luchona me decís a mi? Con esa cara que tenés de frígida, ya me vas a ver y más vale que me lo digas en la cara, ¿quién te pensás que sos? Que te comés el mundo. Hablame al privado ¿Qué me hablás acá? (por el grupo) ¿Tenés miedo?”, desafió la primera.

“Estábamos hablando de una notificación del colegio y terminó todo mal en el chat, pero no pensábamos que iba a terminar así", comenzó relatando a TN en la puerta de la institución una madre el grupo de Whatsapp donde comenzó el conflicto.

"La notificación era para pedir que si los chicos estaban con mocos o tos no vinieran al colegio y que se presentara certificado del pediatra. Todos decíamos que era difícil porque no hay turnos en los médicos. Esa charla derivó en una discusión política y se mezcló toda la conversación y terminó así”, contó.

Y agregó: “Empezó con una pelea entre mujeres, pero terminaron agarrándose a piñas sus maridos, no entendí. Nunca esperamos que terminara así en esta pelea”.

Tomaron parte en la detención del agresor el personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Caseros.

En la causa, que quedó caratulada como “lesiones graves y aprehensión”, tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación 01 de San Martín.