Una gendarme fue víctima de un violento asalto

La víctima iba en moto hacia su trabajo. Delincuentes la golpearon, la hicieron caer y escaparon con el rodado. Ocurrió en Dorrego y Larrea.

Los barrios Guadalupe y Coronel Dorrego se han convertido en "campo fértil" para la delincuencia. Esta mañana una mujer terminó lesionada tras ser atacada por ladrones que le sacaron su moto. Y una horas antes, otra mujer sufrió una experiencia similar a pocas cuadras.

Durante la mañana de este viernes una mujer que es personal de Gendarmería Nacional atravesó una dramática experiencia a manos de unos malvivientes.

La mujer se dirigía en su moto hacia su trabajo (en el predio del ex GADA 121) cuando se vio interceptada por tres delincuentes que le salieron al cruce en la esquina de Larrea y Dorrego.

Foto: Gentileza

Sin darle tiempo a nada los tenebrosos rodearon a la víctima y la obligaron a detener su marcha. La víctima intentó resistir el atraco, lo que enfureció a los ladrones que sin piedad comenzaron a golpearla.

Segundos después la mujer quedó tirada en medio de la calle, mientras los tenebrosos se daban a la fuga llevándose el rodado.

Algunos vecinos que advirtieron lo ocurrido se acercaron hasta la víctima y le brindaron contención, toda vez que solicitaban una ambulancia y llamaban a la policía narrando lo sucedido.

Foto: Gentileza

Al cabo de unos minutos llegó al lugar una unidad del Cobem, cuyo personal dio los primeros auxilios a la damnificada para luego trasladarla hasta el hospital José M. Cullen donde ingresó con traumatismos.

Golpeada en la calle

Apenas 48 horas antes otra mujer vivió un momento similar tras ser asaltada en Belgrano y Alberti.

En este caso la víctima fue una mujer, de 38 años, la que fue atacada durante la tarde del miércoles cuando regresaba de su trabajo de asistente escolar en el colegio San José de las hermanas Adoratrices.

Foto: Gentileza

La mujer circulaba en moto cuando dos delincuentes la sorprendieron e intentaron robarle la mochila. Como consecuencia del forcejeo la víctima perdió la estabilidad y cayó de su moto.

Finalmente los ladrones se salieron con la suya y fugaron con la mochila.

Indignación de vecinos

Los vecinos de ambas barriadas se mostraron hartos e indignados por la situación.

Foto: Gentileza

"La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para defendernos. Hemos instalado alarmas de seguridad, armamos grupos de whatsapp, y sin embargo nada sirve. Acá no se puede andar por la calle porque sos un 'boleto' seguro. Los chicos no pueden andar en bicicleta porque se las roban; no se puede esperar el colectivo, nadie se salva, si hasta asaltaron a los obreros que trabajan en la nueva cloaca", dijeron a El Litoral.

"Lo que es peor es que cada vez son más violentos. No tienen problemas en golpear a mujeres, a chicos o personas de avanzada edad. Hace unos días también les robaron a los empleados de Cliba. Están armados y le tiran a cualquiera. La policía brilla por su ausencia. Antes había policías 'caminantes' pero ahora no hay nada. Esto es tierra de nadie", sentenciaron.