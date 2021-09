Video: Una heladería y una chopería blanco de robo y daños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la heladería Trevi (F. Zuviría 6000) y la chopería Escalante (F. Zuviría al 5000). Reclaman mayor vigilancia.

Una serie de hechos delictivos ha puesto a Manuel, un franquiciado de Heladerías Trevi, al límite de su fuerzas. Es que en un lapso muy corto de tiempo su local, ubicado en Facundo Zuviría y Lavaise, fue vandalizado varias veces.

"La metodología siempre es la misma. Arrojan una piedra y rompen la puerta blíndex. Luego entran y como se dispara la alarma rápidamente roban el dinero de la caja y escapan", dijo el comerciante en diálogo con El Litoral.

"Hace unos meses fue el colmo porque en una misma noche nos entaron dos veces. Primero a las 2 de la madrugada rompieron los vidrios y robaron. Luego a las 5 volvieron y repitieron la acción. Es algo de locos", opinó.

"La semana pasada lo mismo. Rompieron el vidrio y se llevaron el dinero que había en la caja, que casi siempre es para el cambio", agregó.

"Y ayer de nuevo", remarcó con lógico hartazgo. "Como en todos los casos anteriores rompieron el blíndex con un piedrazo, se llevaron el dinero de la caja y escaparon rápido porque sonaba la alarma".

Hartazgo

"Estoy harto y bastante cansado. No es grato que te llamen de madrugada... tenés que dejar tu descanso y salir corriendo para el negocio. Venir y encontrar todo el destrozo, muchas veces me tuve que quedar a pasar la noche por el temor de que vuelvan. Ya me pasó que en una noche me robaron dos veces", señaló indignado.

"Lo peor de todo esto es que estamos sobre una avenida principal y a pocas cuadras de la seccional 9na. de policía. No me quiero imaginar lo que ocurre más adentro en los barrios. Tampoco sé cómo voy a seguir trabajando de aquí en adelante. No quiero poner rejas, porque el negocio no es una cárcel. Pero alguna medida tendremos que tomar", sentenció.

En tanto la Chopería Escalante (F. Zuviría al 5000) también fue víctima de un hecho vandálico.

Durante la madrugada del viernes autores ignorados violentaron la reja de un portón y causaron daños en el comercio, el que hace menos de un mes había abierto sus puertas.