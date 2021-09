Di Stefano pide información sobre el regreso de las clases presenciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Necesitamos conocer datos reales para buscar soluciones reales a las desigualdades”, señaló la diputada de la UCR.

En el marco del regreso a la presencialidad plena en el dictado de clases en las escuelas de la provincia, la diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR –FPCyS), Silvana Di Stefano, solicita que la provincia brinde datos al respecto, que permitan elaborar acciones para solucionar los problemas existentes.

“Necesitamos conocer datos reales para buscar soluciones reales a las desigualdades que se vieron profundizadas por la pandemia y que han afectado de manera muy significativa a estudiantes del nivel primario, secundario y también a quienes estaban comenzando sus estudios superiores”, manifestó Di Stefano.

“Queremos saber cuántos establecimientos educativos continúan al día de hoy con la metodología de alternancia entre presencialidad y virtualidad, y las causas por las cuales no han regresado, además de que se enumeren las obras realizadas para garantizar el dictado de clases”, solicitó la diputada.

“Madres y padres me han planteado inquietudes acerca de la no presencialidad plena en distintos establecimientos de la provincia, y desde Amsafé confirmaron que muchas escuelas no pueden recibir a todos los alumnos”, explicó Di Stefano.

Además, la legisladora solicitó que se brinden detalles sobre el índice de repitencia y deserción escolar perteneciente al último año del nivel primario y al secundario desde el inicio de la cuarentena a la actualidad, además de los programas que la provincia lleva adelante para lograr la incorporación al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes que no asisten a ningún establecimiento, y la cantidad de alumnos y alumnas que se acompañó en la revinculación escolar.

Finalmente, la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro, enfatizó: “Es nuestro deber como legisladores pedir información sobre esta situación e instar a la provincia para que adopte las medidas necesarias que garanticen la plena presencialidad escolar en todos los establecimientos educativos de nuestra provincia”.