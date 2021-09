San Cristóbal ya juega las generales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro listas se enfrentarán para las elecciones a concejales en la cabecera del departamento homónimo, en busca de las tres bancas que se renuevan.

El 14 de noviembre se realizarán las elecciones generales y los espacios políticos del Frente de Todos, del Frente Progresista, de Juntos por el Cambio y Soberanía Popular obtuvieron la cantidad de votos necesarios para disputarse tres de las seis bancas en el Concejo Municipal de la ciudad de San Cristóbal, en el noroeste provincial.

En las primarias, se enfrentaron los precandidatos Edgardo Martino por el radicalismo -con 1.853 votos- y Maximiliano López del socialismo -con 1.715 votos-. Tras conocerse los números finales, ambos expresaron que unirán sus equipos de trabajo para conformar un espacio con más fortaleza.

El ex intendente de San Cristóbal, Edgardo Martino que encabezaba la lista Evolución, manifestó al respecto: “Creo que nosotros como Frente Progresista tuvimos una interna muy competitiva, donde ambos partidos históricos pusieron sus mayores esfuerzos para poder representar a los vecinos de San Cristóbal y mostraron un respaldo en la sociedad que si se lograse trasladar en forma lineal hacia noviembre estaríamos aproximadamente cerca de los 3.500 votos”.

Además, el candidato a concejal hizo una reflexión sobre los resultados y se mostró muy conforme con la elección y la campaña que llevaron adelante. “El resultado es una encuesta real del momento, creo que hacia noviembre habrá nuevos escenarios, nuevas realidades, tenemos que trabajar junto a la lista que encabezó Maxi López, ser un equipo de trabajo de doce personas, tenemos que compatibilizar todas las ideas y sin dudas va a ser en beneficio de los vecinos de San Cristóbal, de este proyecto político y para que siga creciendo la ciudad. Estoy muy confiado, quiero agradecer a toda la militancia, al trabajo de todos los vecinos, a los distintos espacios políticos que nos han acompañado en esta elección, también felicitar al socialismo por la buena elección y a la interna muy competitiva que hemos tenido que creo que es en beneficio de la democracia de San Cristóbal”.

En estas PASO, el precandidato que obtuvo más cantidad de votos fue Marcelo Andreychuk, del Frente de Todos -con 2.443- y en su debut en la política indicó que tuvieron muy poco tiempo para llevar adelante la campaña, sin embargo, todo el equipo de trabajo se mostró feliz y aseguró que irán en busca de dos bancas el 14 de noviembre.

“Nosotros trabajamos para ganar, sabíamos que era muy difícil porque tuvimos muchos problemas, pero estábamos muy confiados de nuestro espacio, de la cantidad de gente que tenemos trabajando. Es una lista completamente nueva, joven en la política, con mucha ansia de renovar y hacer cosas diferentes. Hoy estamos muy contentos sabiendo que somos la lista más votada, que la gente nos eligió, que la gente nos dio ese voto de confianza que nosotros pedíamos. La campaña nuestra lleva un mes y 20 días, pero no escatimamos en trabajo, no dormíamos, salíamos, andábamos, nos dividíamos para estar en todos los eventos, en todos lados y explicarle a la gente qué es lo que nosotros queremos para San Cristóbal”.

El candidato del PJ también hizo referencia a que la cantidad de votos obtenida les inspira mucha confianza, más allá que saben que el espacio político cuenta con una base desde hace años y eso les genera grandes expectativas para lo que se viene.

“Ahora tendremos que salir a buscar votos independientes, gente que no votó, gente que a lo mejor jugó una interna que no era propia, pero que sabemos que muchos de esos votos pueden quedar cautivos y nosotros vamos a salir a buscarlos. Estamos convencidos de que estamos trabajando con una lista muy buena, trabajando en unidad con este grupo de trabajo espectacular, no tenemos dudas que para noviembre vamos a estar en condiciones de pelear las elecciones para ir con Lorena Luna al Concejo”, aseguró Andreychuk.

Quien también disputará las generales es la enfermera Carla Pérez, de Soberanía Popular, encabezando una lista que logró obtener 250 votos, teniendo en cuenta que es la primera vez que la mujer decide postularse para un cargo público y su campaña tuvo muy poco tiempo de duración con respecto al cierre de las listas hasta las elecciones primarias.

Pérez habló sobre de la experiencia vivida en las PASO, contó que fue una jornada muy emocionante y que todo el equipo de trabajo está conforme con el resultado logrado. “Se hubiera podido obtener más, pero nos pone muy feliz que 250 personas hayan entendido que el cambio se puede lograr desde otra manera, realmente estamos felices porque si tenemos que ser honestos a nosotros nos faltó tiempo para caminar y terminar de recorrer nuestra ciudad. No fue completo por trabajo, pero estamos muy satisfechos porque a pulmón se trabajó con lo que somos, con lo que tenemos, no salimos a gastar dinero del Estado, ni a poner de nuestro bolsillo para poder convencer a la gente”.

“Soy principiante en esto -aclaró- pero estoy satisfecha. Somos diez personas en total tirando por esta fuerza nueva en nuestra zona así que estamos súper felices de lo que logramos, ahora a trabajar duro para noviembre, ver si logramos obtener un lugar al menos en el concejo, yo creo que la gente va a responder más. Los demás candidatos prometen pero sabemos que no todos van a poder llegar a eso que se promete, la gente tiene que entender que se puede trabajar de otra manera sin tener que canjear su voto por algo así que vamos por más en noviembre”, fueron las palabras de la candidata Carla Pérez.

A estas listas se suma la que encabeza el actual concejal Diego Sartín, quien va a en busca de renovar su banca desde el espacio Juntos por el Cambio y que en estas PASO obtuvo 1.147 votos. Al igual que los otros candidatos, Sartín indicó que seguirá trabajando de cara a las elecciones generales y que los votos que fueron dirigidos a la interna ahora se repartirán de una manera distinta y eso le genera muchas expectativas.