Manu Ginóbili muy cerca de volver a San Antonio Spurs

El mejor jugador argentino de básquet y multicampeón en la NBA estaría muy cerca de volver a la franquicia que lo vio triunfar: San Antonio.

Según el rumor que circula con fuerza, el 20 de los Spurs trabajaría como asesor especial de operaciones, con un papel centrado en el desarrollo de los jugadores dentro y fuera de la cancha.

Según pública en redes sociales el periodista especializado en NBA, Adrian Wojnarowski, la decisión tendría el visto bueno de Gregg Popovich, RC Buford y el gerente general de San Antonio, Brian Wright.

ESPN Sources: Manu Ginobili is returning to the San Antonio Spurs as a special advisor to basketball operations. Ginobili will take on a player-centric role that’s focused on the development of players on and off the court.