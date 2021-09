Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A la Sra. Lidia

JORGE, UN CIUDADANO QUE LEE, RAZONA Y RECUERDA

"Con mucho gusto le respondo: mencioné 50.000 Pymes. Y dije 30.000 empleados de ¡¡empresas!!, ¡¡no de Pymes señora!! Empresas grandes: Latam, Falabella, Glovo, Emirates, Norwegian, Petrobras, etc., etc. De ahí salen los 30.000 (o más) despedidos. Lea con atención. Gracias".

****

Despilfarro

MARTÍN

"Por si le interesa a algún municipal, dejo este mensaje: hace casi 2 meses que están encendidas, las 24 horas del día, las pocas columnas de luz de la ciclovía paralela a Vélez Sarsfield. Despilfarro. Así nos va".

****

Inconsciente colectivo

MARÍA ALEJANDRA ALASIO

"Con gran Dolor expreso que el gobierno Argentino se ha convertido en una máquina de contradicciones inexplicables para el razonamiento humano. En plena pandemia resuelve en 24 horas, que el virus ya no es un problema, que el peligro ya pasó y da libre albedrío a la irresponsabilidad social. Me pregunto. ¿Qué persiguen? ¿Qué quieren? ¿Matar a la población? ¿A dónde quedaron los aplausos al personal de la salud? ¿Qué pasa con los más de 115.000 muertos? Han perdido la memoria, no tienen empatía. ¡Cuánto cinismo por Dios! Nos encerraron como ovejas mientras ellos, los lobos, celebraban cumpleaños escandalosos a puertas cerradas. Obviamente burlándose del pueblo. ¡Basta por favor! No nos dejemos manipular por el odio y la ambición. Es hora de usar el tapabocas más que nunca. Mirémonos a los ojos profundamente, ya no les quedó nada por lastimarnos. Un poco de dignidad. Prestan juramento corriendo la Biblia con un descaro que escapa de cualquier comentario. Es hora de reaccionar. No con violencia, por el contrario con raciocinio y valor. Que Dios y la Patria los perdone".

****

Rediseño

VIVIANA FARIOLI

"Quisiera que retoquen la página del Home Banking del Banco de Santa Fe. Todos estamos disconformes, es insufrible. Nos complicó todos los trámites. Muchas gracias".

****

¡Un poncho por allá, por favor!

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"El que siembra vientos cosecha tempestades, el emponchado (marca registrada) Sr. Intendente Mario Ishii culpa de la intolerancia a los medios y periodistas acusándolos de instalar el odio, induciendo a la sociedad a rebelarse contra los mismos amenazándolos en forma solapada. Los que pensamos sin que nos permeabilicen con dádivas sabemos que los únicos responsables de la pésima gestión y de la humillante derrota son ellos mismos, por más que regalen enceres y dinero, la gente se hartó del cinismo, las diferencias serán iguales o peores. Menos disputa de poder y más gestión, música para el émulo de María Callas, que aplaudía el exabrupto de su pollo orillero del conurbano, que sabía de la distribución de la falopa en la ambulancia, no lo digo yo, lo dijo él mismo en un video que circula en las redes".

****

Reflexiones

ERCILIO FERRI

"Soy libre, porque soy autónomo. Y en la medida que lo soy obedezco leyes, pero las he impuesto yo, con mi propio yo. No coaccionado a las que he encontrado en la libertad y desobediencia. Pero obediencia a una ley que nos damos nosotros mismos y ningún hombre puede esclavizarse a sí mismo. La heteronomía es depender de factores externos; prestarse a ser un juguete del mundo exterior, que yo no puedo controlar por completo y que por tanto me controla y me esclaviza. Soy libre solamente en la medida en que mi persona no está encadenada por nada que obedezca a fuerzas sobre las que yo no tenga ningún control. Yo no puedo controlar las leyes de la naturaleza. Por tanto, mi actividad libre tiene que ser puesta por encima del mundo empírico, de la causalidad".

****

¡Dale, hacéte amigo, vacunate!

MARÍA ISABEL MUSSIO

"Estimados: me sorprendió que el doctor Jorge Bello, haga hincapié en que debemos 'hacernos amigos del que nos roba la bicicleta, del que nos arrebata la cartera, del que se escapa porque ya lo conocen', para convencerlo de que se vacune. Sinceramente, estamos sufriendo el flagelo de la inseguridad y a este buen hombre se le ocurre ese ejemplo. Por supuesto que estoy de acuerdo en que todos tenemos que acceder a la vacuna, como corresponde. Pero no comprendo el razonamiento. Gracias por su atención".

Llegan cartas

LLEGAN CARTAS - "Recuerdo"Foto: Gentileza

EL RECUERDO A PABLO GIGLIOTTI

GUIMELDA

El sábado 21 de agosto estaba con vos y te pregunté si sabias quien era yo. Me respondiste: ‘La Gimi, mi nieta más chica’. El martes 24 te quedaste dormido, pude verte por última vez y te despedí diciéndote al oido: ‘Te quiero Nono’, y te prometí que te ibas a llevar el escudo de Colón campeón.



Ahora ya estás tranquilo en paz y con la Nona Lina. Te recordaré con aquella charla final y con tu última mirada. (N. de R: la despedida de su nieta Guimelda a su abuelo Pablo Gigliotti, un recurrente y entrañable colaboración de esta sección, que falleció hace un mes).