Cambios en el Gabinete, inicio de la vacunación con Pfizer y paritarias, los temas de la semana

LOS TEMAS PRINCIPALES EN MATERIA INFORMATIVA DE LA ÚLTIMA SEMANA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

COVID-19

Ya se vacuna con Pfizer en Santa Fe

POLÍTICA & ECONOMÍA

Los gremios docentes y estatales volvieron a plantear un aumento de entre el 12 y 15% para evitar que la inflación anual le termine ganando a los salarios. Los funcionarios se limitaron a escuchar las demandas, no hubo propuestas de mejora

NACIONAL

El Gobierno canceló el primer pago de la deuda al FMI y las reservas del Banco Central cayeron a US$ 43.178 millones. El pago es parte del crédito stand by por US$ 45.000 millones tomado por la administración de Mauricio Macri entre 2018 y 2019.