En All Boys insisten con contratar a Carlos Tevez: "Tiene las puertas abiertas"

El "Apache" sigue sin club y se encuentra totalmente alejado de las canchas, aunque nunca confirmó su retiro. Nicolás Cambiasso, presidente de All Boys, buscará tentarlo para que vuelva al club después de 25 años.

Tras su polémica salida de Boca, Carlos Tevez se refugió en su familia y disfrutó sus vacaciones en Estados Unidos. En la conferencia de prensa donde anunció que no seguiría en el Xeneize, nunca confirmó su retiro del fútbol por lo que su futuro era incierto.

Actualmente el Apache no tiene club y se encuentra alejado de las canchas, pero un club de la Primera Nacional estaría interesado en contrataral delantero. Nicolás Cambiasso, exarquero y actual presidente de All Boys, reconoció que desde su institución quieren a Carlos Tevez. "Empezó jugando en nuestro club y después hizo la carrera que hizo. Las puertas están abiertas, como jugador, como ex jugador, lo que quiera", comenzó el ex arquero, en diálogo con el programa de TyC Sports, donde actualmente es panelista.

En la misma línea, Cambiasso fue sincero sobre esta posibilidad: "No me gusta vender falsas expectativas, vender humo y no me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme, pero las decisiones de las personas hay que respetarlas".

"Las puertas están abiertas mañana, ya, pero hay que ser respetuoso y dejar que baje la espuma. Su presencia en All Boys sería cerrar el círculo. Terminar donde empezó", sintetizó el presidente del Albo, ilusionado con la chance de sumar a Tevez.