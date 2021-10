Por la bajante del Paraná se perdieron US$ 620 millones en exportaciones de harina y aceite de soja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"El bajo nivel del Paraná limita las posibilidades de carga en el Gran Rosario y reduce los precios de exportación de los principales subproductos del complejo soja, generando importantes pérdidas", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La bajante del río Paraná, en especial en el tramo que va desde Rosario hasta su desembocadura, generó pérdidas de US$ 620 millones en exportaciones de harina y aceite de soja debido a complicaciones logísticas y una caída de los precio FOB argentinos de los commodities, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"El bajo nivel del Paraná limita las posibilidades de carga en el Gran Rosario y reduce los precios de exportación de los principales subproductos del complejo soja, generando importantes pérdidas", además de desviar embarques de maíz a puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, indicó la BCR.

Estos costos logísticos extraordinarios, cuyo mayor impacto se puede encontrar en una menor carga de los buques por falta de calado, aumentaron las diferencias de los precios FOB con las terminales brasileñas.

"La brecha entre el FOB Paranaguá y el FOB Up River/Rosario para la harina de soja se encuentra en este momento con su peor diferencial de precio FOB desde 2013", sostuvo la entidad bursátil.

Así, con 25,7 millones de toneladas embarcadas hasta la fecha desde Rosario de harina y aceite de soja, se proyectó que las pérdidas por caída en los precios alcanzaron los US$ 620,1 millones.

En el caso de la harina de soja, el principal producto de exportación de Argentina, las pérdidas fueron contabilizadas en US$ 484,9 millones, mientras que en el aceite se calcularon en US$ 135,2 millones.

"En lo atinente a la harina de soja, las pérdidas revisten una especial importancia en vistas de un diferencial que a lo largo de los años generalmente se ha encontrado en terreno positivo, es decir, con los precios FOB del Up River por encima de los de Paranaguá", indicó la BCR.

En este sentido, en septiembre el diferencial que se pagó por la mercadería en Brasil fue US$ 11,86 por tonelada mayor que en Rosario, cuando en el mismo mes del año pasado ese margen era positivo para el commodity argentino por US$ 5,71.

No obstante, ese diferencial negativo llegó a US$ 28,29 en julio, cuando se perdía por tonelada exportada US$ 40,25.

Por el lado del aceite, en septiembre se pagó US$ 25,21 más en Brasil que en los puertos del Gran Rosario, aunque en junio esa diferencia llegó a los US$ 87,97.

