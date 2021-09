https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crédito: Leandro Martín.- Click Up Sports

No pudo en el debut Unión y una aceptable presentación

Por Germán Viganotti

El elenco capitalino cayó derrotado frente a Peñarol de Mar del Plata en tiempo suplementario por 80 a 77, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Súper 20. A pesar de la derrota, el balance es positivo.

Bruno Sansimoni fue el goleador de la noche con 25 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias; en Unión el destacado fue Andrés Jaime que anotó 17 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

El debut no era fácil para la escuadra Tatengue, que tuvo poco tiempo de preparación, solo tres semanas de pretemporada, y que además no pudo utilizar a una de sus incorporaciones, ya que no llegó la habilitación para el americano Jeantal Cylla.

Así y todo el comienzo del partido fue favorable al Rojiblanco, la sociedad Jaime-Schoppler le dio réditos para armar juego en la zona perimetral y el buen momento en esos primeros instantes del poste bajo, a Unión le dio soluciones y le permitió escaparse en el marcador.

El entrenador del Milrayitas pidió tiempo muerto y a la salida de este, el equipo marplantese desde las manos de Federico Marín, revirtió el trámite del partido y puso a su equipo nuevamente en partido.

De allí hasta el final del primer cuarto, el juego se repartió y finalizó con una estrecha ventaja de cinco en favor de Peñarol.

De nuevo a las acciones, tras algunos intentos fallidos desde la zona pintada, Gastón Bertona entró en acción y con un triple colocó a su equipo nuevamente en ventaja. La tónica de ese segundo cuarto fue el golpe por golpe, Unión lastimó a distancia, el rival contestó. Pese a la gran paridad, el Tate se quedó con el cuarto. Se fueron al descanso con la sensación de que se vendría un gran segundo tiempo.

Tras el entretiempo, Unión levantó mucho en su juego; Jaime comenzó a ser determinante, los aportes de Bertona y las arremetidas de Andrés Meinero le dieron soluciones a Ponce que pudo romper la barrera defensiva de Peñarol y demostrar un poco del ADN que pretende para su equipo.

En el último cuarto pudo ser para cualquiera, pero ninguno supo ni pudo quebrar a su rival, por eso empataron en 70 y se fueron al tiempo suplementario.

Allí, Peñarol fue más efectivo en sus ataques, si bien Unión lo empató a 49 segundo del final con un triple de Godoy, en la réplica el jugador santotomesino convirtió una falta sobre Sansimoni cuando este se disponía a lanzar de tres, el base convirtió los tres libres que con nada de tiempo por jugar; fueron los que le concedieron el triunfo a Peñarol.

Un resultado adverso que demuestra que es lo que tiene Unión, donde le falta y que le sire también de medida para lo que se vendrá en este Súper 20 que será utilizado como base de pruebas para el Tatengue.

Este sábado desde las 19hs se verá las caras con Platense en el estadio de San Lorenzo de Almagro. El Marrón venció a Obras por 75 a 69 en su debut.

Síntesis

PEÑAROL (80): Bruno Sansimoni (25), Carlos Buemo (0), Federico Marín (12), Ignacio Bednarek (2), Phillip Lockett (12) (FI) Joaquín Valinotti (5), Lucas Gorosterrazú (5), Tomás Monacchi (15), Nicolás Franco (4). DT: Leandro Ramella.

UNIÓN (77): Andrés Jaime (17), Christian Schoppler (7), Maximiliano Martín (4), Andrés Meinero (10), Gonzalo Torres (10) (FI) Matías Borsatti (6), Gastón Bertona (13), Jordi Godoy (10), Sebastián Bernasconi (0). DT: J. Ponce.

Parciales: 18-13, 19-23 (37-36) // 15-20 (52-56), 18-14 (70-70) // TS 10-7 (80-77).

Árbitros: Danilo Molina, Raúl Sánchez y Alejandro Trías

Cancha: Héctor Etchart (Ferro).