Unión quiere ser "Patrón" con una receta bien casera

A las 13.30 del domingo, el Tate recibe a un duro Patronato, eliminado de pie contra Boca en la Copa Argentina. La gran novedad: está listo Nicolás Blandi para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Las tres derrotas consecutivas (Vélez, Estudiantes, Gimnasia), estar 22 de 26 equipos y no superar un 40 por ciento de rendimiento se lo llevaron puesto al "Vasco" Juan Manuel Azconzábal como entrenador de Unión después de 40 partidos en el último año. "Hay que destacar que tuvimos una muy sana convivencia. Es muy profesional y una gran persona. Nos dejó una buena imagen. Quizá no pudimos acercarle todos los refuerzos que quiso", expresó el presidente Luis Sphan a modo de despedida para el ahora ex DT del Tate. Rey muerto, rey (provisorio) puesto. Es tiempo de Marcelo Mosset y todos tatengues "de la casa" para colaborar, dar una mano y "sacar adelante" el barco que quedó con tormenta en alta mar. El objetivo, este domingo a las 13.30, es Patronato de Paraná, un equipo bravo que le dio alta pelea a Boca en la Copa Argentina.

Hugo Díaz, Rodrigo Llinas, Diego Mosset, Jorge "Vikingo" Mauri, Leo Aguilar...todos dispuestos por estas horas para "poner el hombro" junto a los players del Tate que buscarán romper la racha. Se multiplicaron las charlas por todos lados en Casasol. La del presidente Luis Spahn con Ema Brítez, el capitán sin brazalete, fue de las mejores. El compromiso de los más grandes, guiando a los pibes, es total. Sin dudas, la salida del "Vasco" descomprimió situaciones "casi límites" en el manejo interno del vestuario.

Sin Cañete (por un largo tiempo), sin Portillo, sin Peñailillo, sin Machuca, sin Blasi...pero con muchas ganas de ir por estos tres puntos vitales ante Patronato, que en los últimos tiempos la pasa bien contra Unión en Santa Fe. El esquema que eligió el entrenador es un 4-4-2 bien elástico y definido. "Que cada uno juegue en su posición, nada de inventar", trascendió.

En el contexto de esta malaria (derrotas al hilo y lesiones), una buena por fin para Unión: el goleador Nicolás Blandi, de largo parate en Chile con la camiseta de Colo Colo, está para ir a pistas si el "Tato" Mosset así lo dispone de cara a Patronato. "Hace tres semanas que Nico viene a la par de sus compañeros, ya está listo para firmar planilla", comentaron ilusionados desde el predio de Casasol.

El mensaje de Brítez al presidente de Unión fue muy saludable: "Nos tenemos que hacer cargo los grandes y guiar a los más chicos para salir de esta mala racha". La ventaja del "Tato" Mosset y todo el grupo de colaboradores "Made in Unión" es que conocen de memoria a toda esta camada de pibes (Vera, Esquivel, Nardoni, Zenón, González, Machuca, Comas, etc.). Saben qué pueden hacer y que no.

A las 13.30 de este domingo, ya sin el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal y con Marcelo Mosset como entrenador interino, Unión quiere hacerse "Patrón" en el 15 de Abril. A la hora del almuerzo dominguero, el Tate pone en la mesa una receta bien casera. Libre de humo.