Sábado 25.09.2021

Por Ricardo Porta Spahn es un ignorante futbolístico

Si a mí alguien me escucha hablar de algo que no conozco, como por ejemplo de Construcción de Edificios, y me dice: "mirá Ricardo, vos sos un ignorante en Construcción de Edificios", tiene toda la razón del mundo. Por lo tanto no me ofenderé.

Pero lo que me diferencia del Presidente Luis Spahn es que yo jamás hablaría de algo que desconozco, primero, por mi educación. Antes, consulto con los especialistas. Y ni así daré una opinión. Por respeto a mi investidura de comunicador social.

El Presidente debe estar muy perdido para olvidarse de su investidura y opinar con tanta ligereza de algo que no domina y desconoce: FÚTBOL.

Él sabe perfectamente que nuestros colegas de Buenos Aires no conocen su historia como dirigente de fútbol y es por eso el desprecio que nos tiene a los comunicadores santafesinos.

Esto lo sostengo por las primicias que les da a los grandes medios nacionales. Por ejemplo que reconoció las gestiones por el DT uruguayo Repetto para reemplazar a Azconzábal. Lamentablemente, sucede lo mismo con técnicos y jugadores. Por ejemplo, me pasó con dos exitosos técnicos de una institución local, con quienes he tenido y tengo una fluida relación. Los llamé para realizarle una nota y recibí como respuesta: "No Ricardo, ahora no es el momento y te agradezco"… Con gran sorpresa los veo hablando en el móvil y desde el lobby del hotel donde estaban concentrados, un rato después de la negativa hacia mí. Pero entiendo que son reglas de juego.

Pero volviendo al tema de la ignorancia de Spahn sobre éste juego del fútbol, me hicieron ruido las breves declaraciones a pocos minutos de la desvinculación de Azconzábal, realizada por un colega del Canal Público de la provincia. Junto al presidente, en el auto estaba uno de sus vice, Fabián Brasca, a quien Spahn denostó cuando se le pidió la calificación de la subcomisión de fútbol que Brasca integraba con Jorge Molina, tras lograr el histórico triunfo ante la CAI, descalificándolos con un 4. Será que el Curly Brasca se suma al "siluismo", porque tengo entendido que él sí sabe de fútbol… Y se bancó las barbaridades que dijo su Presidente en dicha nota. En fin. Así está Unión.