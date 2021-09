¿Mirtha Legrand se retira de la televisión?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Intrusos revelaron detalles de la decisión de la legendaria diva de los almuerzos y en que condiciones seria su despedida.

Mirtha Legrand estaría pensando retirarse de manera definitiva de la televisión argentina, después de más de 50 años de carrera, según revelaron en Intrusos (América).

"Lo concreto es que el domingo pasado, en su clásico té con sus amigos de tantos años, Mirtha junto a su gente más cercana como Tete Coustarot y Gino Bogani, empezó a contar cómo veía su futuro televisivo”, comenzó diciendo Adrián Pallares, y sumó: “Ella mismo dijo, me parece que estamos más para que Juana Viale haga los programas y yo alguna participación".

Por su parte, Rodrigo Lussich agregó: "Este último programa de fin de año sería el último programa de Mirtha en la televisión, dejando la puerta abierta para un regreso", aclaró. Asimismo, detalló que a fin de este año se terminaría el contrato entre la productora de Nacho Viale, StoryLab, y El Trece.

“Si las autoridades del canal, quisieran continuar con el ciclo en el 2022, deberían saber por parte de Nacho Viale, si su hermana seguirá enfrente de la conducción del clásico ‘Almorzando con Mirtha Legrand’ y ‘La noche de Mirtha Legrand’, para cambiar el nombre por Juana. El canal están esperando que estos temas los resuelva Mirtha Legrand junto a su familia y después seguir las negociaciones teniendo en claro si su nieta sigue frente a la conducción”, siguió contando el periodista uruguayo.

Y por último, recordando que Nacho Viale se encuentra en Alaska realizando una travesía en moto -junto a su padre y hermano-. “Así que hay que esperar para ver que decide hacer con el ciclo de su abuela y con las autoridades del canal”, concluyó.

Así fue la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión en pandemia

En una velada única para la audiencia argentina el pasodo 28 de agosto, Mirtha Legrand volvió a la televisión después de estar meses recluida en su hogar debido a la pandemia por Covid. En el comienzo de La Noche de Mirtha, la emblemática conductora dedicó emotivas palabras. Mientras tanto, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter y el rating explotó.

“Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, fueron las primeras palabras de Mirtha Legrand en su regreso. "Tanto me pedían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”, remarcó Mirtha en su regreso triunfal a La Noche de Mirtha.

Tras los primeros aplausos, Mirtha contó ya sentada en su emblemático escritorio cómo vivió los más de 300 días en aislamiento por la pandemia y el consejo que le dio un médico. "No salí de mii casa, ni al balcón, nada. Eso te altera, no te hace bien. No te hace bien al espíritu y al cerebro a tus ganas de vivir. No, yo siempre tengo ganas de vivir, pero le hace mal hasta a tu físico", indicó Mirtha mientas el rating explotaba con 13,3 puntos, siendo la marca más alta desde que inició el programa.

"Un día yo estaba muy rara. Decía, he cambiado, no soy la misma. Un día dije, no puedo estar así, tengo que reaccionar. Soy una señora mayor, pero soy vital, me gusta disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Le digo 'Doctor, yo quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? Trabaje, trabaje. Y aquí estoy, es la mejor terapia", afirmó Mirtha Legrand en su emocionante regreso.

Los integrantes de la esperada mesaza fueron Carolina Pampita Ardohain habló de su maternidad, cómo vivió el embarazo, Pampita online, La Academia de Showmatch y su próxima serie estilo documental en Paramount+, el periodista Baby Etchecopar habló de las candidaturas políticas, cómo ve la Argentina hoy y de su éxito con Basta Baby, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros quien habló de las vacunas y la futura aplicación de una tercera dosis, el periodista y conductor Jonatan Viale opinó sobre la coyuntura actual, las candidaturas de cara a las PASO y el homenaje a su padre Mauro Viale en América TV.