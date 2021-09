El cono del volcán de La Palma se rompió y una enorme colada de lava se dirige al mar

El cono del volcán de La Palma se rompió y deja "una colada enorme" en dirección hacia el mar, según constató el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) gracias a las imágenes de los drones.

El geólogo Carlos Lorenzo informó en un video difundido en las redes sociales que las imágenes muestran perfectamente que el cono está roto.

"Se ha roto por la parte suoroeste, y deja una colada enorme de bloques muy grandes desplazándose por la ladera en dirección hacia el mar", explica el geólogo mientras se dirige a la reunión del comité director del Plan de Emergencia Volcánica de canarias (Pevolca).

Este anuncio del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC se produce poco después de que el INVOLCAN anunciara que se había abierto un nuevo foco de emisión.

Se ha abierto un nuevo foco de emisión más al oeste del foco principal / A new emission vent has opened at the west of the principal one pic.twitter.com/TnQHzvHI1T