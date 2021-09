https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue uno de los pedidos "especiales" de Eduardo Domínguez cuando armó el equipo que se coronó campeón en San Juan. La pasó mal con el Covid y luego se desgarró. Igual, está feliz en Santa Fe.

Paolo juega un partido especial contra Boca, su ex equipo Goltz: "Cuando un equipo sale campeón es mérito de todo el grupo"

Ese puñado de casi 50 partidos con la camiseta de Boca (tres copas), entre la temporada 2017 y 2020, hacen que para el experimentado Paolo Duval Goltz este partido de domingo en La Bombonera tenga características especiales. No será un rival más para el hoy zaguero sabalero en el equipo que conduce su amigo, Eduardo Rodrigo Domínguez.

"En cada uno de los clubes por donde me tocó pasar he dejado gratos recuerdos. En todos lados me han tratado muy bien y uno siempre deja un pedacito de uno. Estuve en Boca dos años y medio. Más allá de eso, yo creo que esta clase de partidos contra rivales de esta envergadura siempre tienen algo especial porque son equipos grandes a los que uno siempre les quiere ganar. Para nosotros es muy importante por cómo estamos y por el tramo del campeonato que atravesamos", arrancó diciendo el nacido en Hasenkamp, Entre Ríos, un 12 de mayo de 1985 (36 años) y que llegó para sumar la estrella en Colón.

Entre los daños colaterales del Covid, las lesiones y el largo tiempo de recuperación, Paolo Goltz estuvo mucho tiempo afuera del once titular del "Barba". Por lo tanto, más que nada a esta altura de su muy interesante recorrido, lo que necesita es jugar. "Hablamos mucho con Eduardo de que lo que uno necesitaba era poder jugar y hacerlo con una relativa continuidad para encontrar mi mejor forma futbolística. La realidad es que por las lesiones y por lo del Covid que se me complicó mucho. Me tocó perderme el final del campeonato pasado y el arranque de esta Liga. Lo bueno es que desde hace varias semanas estoy trabajando a la par del grupo, al ciento por ciento y me siento muy bien. Fue una lástima esa roja contra Newell's porque me hubiera permitido llegar hoy con una rachita de tres partidos consecutivos. Ya pienso en lo que viene y en tratar de estar el domingo a disposición de Domínguez".

Si bien se sabía que no le había pasado bien con el Covid, lo explicó en esta charla con el programa ADN GOL en la 96.7: "Yo tuve nueve días seguidos con fiebre, perdí peso y mucha masa muscular. Me explicaron que fue un principio de neumonía o algo similar. Eso sumado a que venía de lesiones y de perderme muchos partidos hizo que me costara todavía un poco más ponerme a tono y estar disponible para el entrenador. Me tocó estar afuera en momentos importantes y fue difícil. Desde que llegué a Colón pensé y estaba convencido de que íbamos a pelear al torneo y me dolió mucho no poder jugar esos partidos. Uno siempre se prepara para estar en esos duelos decisivos. Fue muy difícil pero se terminó consiguiendo el objetivo y eso es una gratificación persona, además muy buena en lo grupal".

Como parte de la entrevista exclusiva con Radio GOL, el ex Boca también fue consultado respecto de cómo atravesó los largos meses que le tocó acompañar desde afuera y sin poder sumar minutos en cancha. Al respecto, Paolo señaló: "Me pasó en muchos momentos de estos meses de sentirme ansioso, casi desesperado por volver para ayudar a mis compañeros. En esas instancias siempre fue Eduardo el que me aconsejó que no me apurara porque no estaba listo todavía y en lugar de colaborar iba a terminar siendo un problema. En la semifinal y la final me tocó ir al banco casi sin hacer entrada en calor, llevaba 10 días de recuperación de un desgarro pero yo quería estar como sea. El hecho de haberme apurado en ese momento después hizo que no pudiera arrancar la pretemporada con el resto del grupo de manera normal".

Como se sabe, Paolo Goltz jugó con Eduardo Domínguez: ahora el zaguero sigue en Colón y el "Barba" es su entrenador. Entonces respondió acerca si pensaba que estaba en deuda por esas ausencias en la parte final del campeonato anterior, previo a la consagración: "Yo no siento que le fallé ni a Eduardo ni a nadie, porque creo que desde mi lugar hice mi contribución para conseguir el objetivo que todos buscábamos. En el momento en que me tocó llegar a Colón había varios jugadores que estaban lesionados y que terminaron siendo claves en la definición. En mi caso fue al revés, por eso yo creo que cuando un equipo sale campeón es mérito de todo el grupo, desde el que jugó todos los minutos hasta el que acompañó desde afuera y pudo estar poco o nada en la cancha. Esa es la tranquilidad que tengo, me sentí muy importante para el equipo que terminó dando la vuelta en San Juan".

"No nos gusta el clásico en la última fecha"

Como se sabe, en un puñado de meses llegará un mes muy especial para los jugadores, dirigentes, cuerpo técnico y simpatizantes de Colón: entre el 17 y 19 de diciembre el equipo de Eduardo Domínguez jugará la segunda final dentro del mismo año; esta vez en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra el ganador del actual torneo.

Como se sabe, la semana previa, el domingo 12 de diciembre, Colón deberá visitar a Unión en la última fecha del campeonato vigente. "Habrá que ver qué necesitamos nosotros, si estamos con chances de pelear el primer puesto o no. Qué equipo se pondrá en cada juego, dependerá de Edu (por Domínguez, el DT). A nosotros, los jugadores, nos cayó muy mal el clásico en la última fecha. Lo podrían haber puesto al principio o en el medio, considerando que se nos venía una final. Pero bueno, ya está".