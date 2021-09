https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A las 20.15 visita al Boca del sabalero Battaglia Otro domingo histórico: Colón pisa La Bombonera como campeón

Se sabía, desde el 4 de junio a las 20.56 en San Juan, que cada partido que Colón jugará en el semestre final de este 2021 sería algo más que "especial". Entonces, cada capítulo de Colón Campeón es una historia aparte. Pero, al mismo tiempo, hay escenarios y rivales muy emocionantes. Lo fue ir a la cancha de River Plate, con ese golpe "Monumental" contra el equipó del "Muñeco" Marcelo Gallardo. Y lo será este domingo, desde las 20.15, cuando el Colón de Eduardo Domínguez pise con su estrella dorada por primera vez la mítica Bombonera. Para todos los sabaleros, un domingo único, histórico e irrepetible para todos los tiempos.

Es interesante la propuesta en La Boca, porque Colón pudo levantar vuelo por fin, al ganarle 1 a 0 a los santiagueños de Central Córdoba con ese misil de afuera de Rodrigo Aliendro. De esa manera, el campeón vigente rompió una mini-racha de cinco jornadas sin alegrías, sumó de a tres y se pudo acomodar nuevamente en los puestos de avanzada.

Del otro lado y de la mano de Sebastián Battaglia (hincha de Colón desde chico en Santa Fe e ídolo total en Boca con tantas copas ganadas como jugador), Boca es otro equipo desde el cambio de entrenador. Empezó a sumar, ganar y subir en la tabla. Se instaló en el cuadro determinante de la Copa Argentina y sabe que el domingo que viene llegará el clásico con River Plate en el Monumental, posiblemente con la vuelta del público "millonario" en el nuevo césped del "Muñeco" Gallardo.

No muy amante de hacer fútbol "once contra once", la semana previa del sabalero hasta llegar a La Bombonera se basó de muchos trabajos separados por cada línea del equipo: posiciones, táctica, situaciones de juego. Lo que está claro, más allá de los nombres que determine el "Barba", la idea de juego es que Colón no quede "largo" en La Boca. Por lo tanto, línea de cinco en el fondo y un solo punta arriba como será Facundo Farías.

Habrá que ver cómo elige los cuatro todo-campistas para poder "abanicar" en la zona de medios ante el buen movimiento de pressing sobre el balón que ejerce Boca. Por lo visto frente a los santiagueños, lejos el mejor de todos en Colón es Rodrigo Aliendro: quita, juega, hace jugar y llega al gol con su remate de media distancia.

Siempre es especial un Boca-Colón, porque siempre es especial para cualquier equipo jugar contra los grandes de visitante. Pero este domingo será inolvidable e histórico para las retinas de los sabaleros: desde las 20.15 pisará por primera vez La Bombonera con la estrella dorada de campeón el Sabalero. Sin dudas, no es algo que se da todos los días.

Battaglia tiene dudas de mitad para arriba

Si bien el "Xeneize" viene de jugar entre semana por la Copa Argentina, donde logró el pasaje a semifinales tras superar a Patronato en los penales, el entrenador no haría demasiadas modificaciones en relación al equipo que jugó en Santiago del Estero. Siendo prácticamente un hecho que Battaglia planea repetir la misma defensa, los interrogantes en Boca surgen a la hora del armado del mediocampo. Con Jorman Campuzano como fija a pesar de tener cuatro amarillas, y Edwin Cardona como candidato para permanecer en el once como enlace, las dudas se suscitan entorno al reemplazante de Juan Ramírez, quien sufrió un esguince en el ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda.

En la ofensiva, todo parece indicar que Norberto Briasco tiene un lugar asegurado, aunque no así Nicolás Orsini, que si bien es el que corre con más chances de arrancar, no se descarta que pueda entrar Luis Vázquez nuevamente. La probable formación de Boca sería con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González o Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Agustín Almendra o Aaron Molinas o Cristian Pavón; Edwin Cardona; Norberto Briasco y Nicolás Orsini o Luis Vázquez.

Racing quiere al "Barba"

"No me llama la atención, no me preocupa en absoluto. Lo que si me preocupa es darle al técnico todo lo que uno puede y lo que pide. Dentro de las posibilidades tratamos de darle todo lo que necesita. Desde ahí, depende de él. Es un cúmulo de cosas y nosotros acompañamos", dijo Vignatti por LT 10 cuando lo consultaron por el interés de Racing hacia el DT de Colón.