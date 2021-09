Un piloto de 15 años murió tras accidentarse en una carrera del Mundial de Spuerbike

El español Dean Berta Viñales, de 15 años, murió hoy como consecuencia de lesiones en la cabeza y tórax en un accidente que sufrió durante la Carrera 1 del Supersport 3000 del Mundial de Superbike, en Jerez de la Frontera.

El joven Dean Berta Viñales, primo de Maverick Viñales, que compite en el Mundial de Moto GP, falleció como consecuencia de un accidente en la Carrera 1 del Supersport 300, tras caerse en la Curva 1 del circuito de Jerez.

El español sufrió lesiones en la cabeza y el tórax por el accidente y, pese al rápido accionar de los servicios médicos y su traslado a un Centro Médico, murió a raíz de los traumatismos.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl