El Leeds de Bielsa perdió con West Ham y no encuentra el rumbo

El conjunto del rosarino cayó 2 a 1 como local y todavía no ganó en las seis fechas que se llevan disputadas en el certamen inglés.

Crédito: Reuters

Leeds, dirigido por Marcelo Bielsa, cayó este mediodía con West Ham por 2 a 1 como local y sigue sin poder ganar en la Premier League luego de su sexta presentación. El brasileño Raphinha (19m. PT) abrió el marcador para el dueño de casa y luego se retiró con una lesión muscular, lo que dejó al conjunto del rosarino sin su principal figura en el campo. La igualdad llegó a los 22m. del complemento tras un gol en contra del dominicano Júnior Firpo y, para enojo de Bielsa, en el cierre (47m. ST) el inglés Michail Antonio aprovechó un error del fondo y le propinó otra caída. Leeds suma solamente tres puntos, producto de tres empates y tres derrotas, y tiene 14 tantos en contra y apenas seis a favor -un dato sobresaliente para ser un equipo de Bielsa-. En West Ham estuvo Manuel Lanzini entre los suplentes y no ingresó, a pesar de ser el goleador en el triunfo de entre semana sobre Manchester United por la Copa de la Liga. Con información de Telam