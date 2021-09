https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.09.2021 - Última actualización - 11:45

11:41

La víctima tenía 23 años y no era estudiante de la universidad. Hay un detenido.

Ocurrió el sábado Un muerto y un herido tras un tiroteo cerca del campus de la universidad de Washington La víctima tenía 23 años y no era estudiante de la universidad. Hay un detenido. La víctima tenía 23 años y no era estudiante de la universidad. Hay un detenido.

Un hombre fue detenido en relación a un tiroteo ocurrido este sábado cerca del campus de la Universidad Estatal de Washington en el que murió una persona y otra resultó herida de gravedad.

La policía de Pullman, Washington, identificó al herido como Brandon C. Gray, de 22 años, un receptor del equipo de fútbol americano de la universidad. El fallecido, en tanto, fue Liban A. Barre, de 23 años y residente en Kent, Washington, según la policía. Barre no era alumno de la WSU, según The Spokesman-Review.

La policía recibió un aviso en torno a las 00:30 de este sábado por una fiesta ruidosa con unos 200 asistentes. Cuando los agentes llegaban a la fiesta oyeron varios disparos, y después encontraron a dos hombres con varias heridas de bala en la zona.

Los policías trataron de salvar la vida de los dos hombres, pero Barre murió en un hospital cercano. Grat, que es de Detroit, fue evacuado en helicóptero a un hospital en Spokane.

Foto: Gentileza

"Sé que la comunidad de Pullman sufre por el incidente de anoche. Uno de nuestros compañeros se vio implicado en eso, Brandon Gray, y nuestros pensamientos y oraciones están con él'', dijo el entrenador de fútbol americano de la WSU, Nick Rolovich, tras la derrota del equipo ante Utah el sábado por la tarde.

Rolovich dijo que Gray, que no viajó a Utah con el equipo, estaba estable.

Un hombre de Pullman de 23 años, identificado como George Melvin Harris fue detenido como sospechoso de agresión por el tiroteo, según la policía. La investigación seguía en marcha.

"Creemos que hay una conexión con estas personas'', dijo Jake Opgenorth, jefe en funciones de la policía local.