Domingo 26.09.2021

22:11

Liga Profesional

Colón no pudo con Boca y cayó en La Bombonera

Fue 1 a 0 con gol de Nicolás Orsini. El "Xeneize" mantiene el invicto con Sebastián Battaglia en el banco y el "Sabalero" no pudo confirmar su recuperación.

Crédito: Télam/Maximiliano Luna



Crédito: Télam/Maximiliano Luna

Colón de Santa Fe perdió a este domingo por la noche ante Boca Juniors por la decimotercera fecha de la Liga Profesional. El "Xeneize" se impuso por 1 a 0 en La Bombonera. El único gol fue convertido por Nicolás Orsini. De esta forma, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez no pudo confirmar su recuperación, tras el triunfo de la fecha anterior ante Central Córdoba de Santiago del Estero que había cortado una racha de cinco partidos sin sumar de a tres. Por su parte, el local sumó una nueva victoria y mantiene el invicto desde que Sebastián Battaglia asumió como entrenador. GALERÍA HD Las fotos de Boca vs. Colón Por ende, Boca llega de buena forma al clásico ante River del próximo domingo 3 de octubre. En tanto, Colón buscará volver a sumar de a tres el lunes 4 ante Banfield en el Brigadier López.

