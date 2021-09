Domínguez: "Nunca pudimos controlar la pelota"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Insistió en que "el problema es que se nos fue el goleador y el asistidor", en clara alusión al Pulga Rodríguez. A todo esto, ¿es posible su vuelta al club?. Algunos dirigentes, en Buenos Aires, dijeron que sí.

El entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, dijo que "se nos fue el goleador y el asistidor", cuando explicó la anemia ofensiva y dijo que "hay que construirlos, no se encuentran de un día para el otro, no fuimos eficaces en las situaciones que hemos tenido".

Domínguez fue claro cuando señaló que "no me voy conforme con la actuación del equipo, no jugamos como deseamos. Boca tiene méritos. Nos vamos con un sabor amargo" y agregó que "nos duele no llevarnos nada, no hicimos lo suficiente para merecer un resultado distinto. Las desconcentraciones se pagan caras".

Cuando le preguntaron por qué no juega Morelo, dijo que "no juega porque hay otros compañeros que lo están haciendo bien".

"Nunca pudimos controlar la pelota en todo el partido, cuando se te va por muy poquito o por abajo del pie o te rebota, es difícil. Así nunca podés controlar un partido", dijo Domínguez y agregó que "ellos no generaron mucho, pero hicieron más que nosotros. Queda mucho, hay que seguir sumando".

En la autocrítica, dijo que "no estamos conformes con nuestro rendimiento, es muy difícil agarrarse de algún resultado positivo cuando no se juega bien. Boca se tiró atrás cuando consiguió el gol, es algo lógico que un equipo se retrase en el campo cuando se pone en ventaja. Pusimos a Leguizamón para tener más potencia arriba. Ellos ganaron con una sola llegada en el segundo tiempo", fue el final de la reducida conferencia de prensa que dio el técnico sabalero en la Bombonera.

La emisión televisiva señaló que algunos dirigentes de Colón presentes en la Bombonera reconocieron que es factible el retorno de Luis Miguel Rodríguez a fin de año. ¿Será así?

El próximo partido de Colón será el lunes de la semana que viene, a las 20.15, ante Banfield. Seguramente, se darán a conocer mayores detalles de la vuelta del público a las canchas. Si se habilita el 50 por ciento, como parece, a la cancha de Colón podrán ingresar 20.050 espectadores.