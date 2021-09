El volcán de La Palma detiene su actividad

La emisión de cenizas y humo desde el volcán que lleva ocho días en erupción en la isla española de La Palma ha cesado poco después de las 8.30 horas de la mañana (hora local canaria, 7.30 GMT) de este lunes tras una noche de constantes explosiones.

Expertos del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan, confirman que el tremor volcánico de la erupción de La Pama "casi ha desaparecido", así como la actividad explosiva estromboliana, tal y como había observado la agencia de noticias EFE, desde el puerto de Tazacorte.

A través de su cuenta de twitter, Involcan ratifica lo que ya se aprecia en los alrededores del volcán, tras desaparecer la columna de ceniza que desde hace una semana provoca el cono principal formada en la zona de Cabeza de Vaca, en Cumbre Vieja.

Actualización informativa: en las ultimas horas el tremor volcánico ha casi desaparecido, así como la actividad explosiva estromboliana / Updated information: in the last hours the volcanic tremor has almost disappeared, as well as the strombolian explosive activity pic.twitter.com/pJ8vQqa1cA