El "Plan Trayectorias" sigue abriendo caminos en Rafaela

"Recorrimos Acerma, observando no solo la logística de desarrollo y crecimiento que va teniendo la empresa, sino además el vínculo que mantiene con nuestra Oficina Municipal de Empleo y con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación con el programa Trayectorias"; lo expresó el intendente Luis Castellano en la visita a la empresa.

En el marco de una fuerte articulación público-privada de la que forman parte la Municipalidad de Rafaela, empresas, clubes, organizaciones sociales y sindicatos, el "Plan Trayectorias" sigue abriendo camino de oportunidades para la inserción de jóvenes desocupados en el mercado de trabajo.

Esta semana, el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; y el equipo tutor de la Oficina Municipal de Empleo, visitaron la firma "Acerma" para dialogar sobre la articulación público-privada que permite la incorporación de jóvenes a la empresa.

También, se aprovechó la ocasión para dialogar sobre las obras prioritarias para el desarrollo productivo de este sector.

"Entender una lógica nueva y ponernos a trabajar"

El intendente Luis Castellano expresó: "Recorrimos Acerma, observando no solo la logística de desarrollo y crecimiento que va teniendo la empresa, sino además el vínculo que mantiene con nuestra Oficina Municipal de Empleo y con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación con el programa "Trayectorias". Pudimos ubicar a dos personas que anteriormente trabajaban lavando autos e hicieron un proceso, justamente de trayectorias, admirable. Vamos combinando la demanda de las empresas y la oferta laboral. Esta última debe acompañar el proceso con lo educativo, lo formativo, la atención familiar y psicológica de cada persona que se va insertando. Nuestro trabajo como Estado local es estar en la reconversión, entender una lógica nueva y ponernos a trabajar para ayudar a que muchas personas que no tienen empleo se puedan insertar en el mundo laboral".

A su turno, Pablo Laorden, director de Acerma, dijo: "Nosotros estamos felices de participar en este proceso. Esto no es lineal, ya no es responsabilidad de una intendencia o una política, sino que nos comprende a todos. No se va a lograr un avance del desempleo si no partimos de la capacitación, la inclusión y sobre todo del compromiso del Estado, las empresas y las personas en el desarrollo de las capacidades".

Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, destacó: "La reunión fue muy positiva. Llevamos ya casi seis meses de implementación del programa Trayectorias en Acerma. Obtuvimos resultados concretos, que es lo que uno busca; con la posibilidad de inserción laboral. La experiencia aquí nos ha dejado enseñanzas sobre el rol del equipo tutor de la Oficina de Empleo, que acompaña a los jóvenes en el proceso. Pero también el rol de la empresa, para que la experiencia sea positiva. Estamos muy agradecidos con Acerma por el aporte que hacen. Aquí los jóvenes se formaron y quedaron insertos. La idea es ir por más, incorporar más jóvenes y tomar estos aprendizajes y replicarlos en otras empresas de Rafaela".

Agradecido por la experiencia, Armando Fernández, empleado de la firma a través del programa municipal, dijo: "Siento una gran felicidad por estar acá trabajando y por la oportunidad que me brindaron desde el plan Trayectorias. Antes estaba lavando autos y salió esta opción. Primero trabajé en el Club Ciclista seis meses, y luego se dio la posibilidad de entrar a esta empresa tan importante que es Acerma. Estoy tratando de dar lo mejor de mí".

Obra de desagües y pavimento

Otro de los temas importantes que invitó al debate fue la obra de desagües y pavimento que comprende al sector productivo.

Sobre ello, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, expresó: "Uno de los temas de los que hablamos fue sobre las obras prioritarias para el desarrollo productivo en este sector; sobre la necesidad de la obra de desagües y pavimento de calle Cerdán, entre Ruta 34 y bulevar Lehmann. Una obra con un presupuesto muy importante y por la cual estamos trabajando; ya que queremos incluirla en el presupuesto para el próximo año. A su vez se está trabajando en lo que es gestión de recursos para poder ejecutarla, tanto en Provincia como en Nación".