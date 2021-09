https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.09.2021 - Última actualización - 12:36

12:21

Este fin de semana

Provincial U17: Santa Fe no pudo acceder al Final Four

El seleccionado asociativo no pudo con Rafaela quien en la definición se medirá ante Venado Tuerto. La otra llave la disputarán Noroeste y Cañada de Gómez.

Crédito: Gentileza Prensa ASB



Crédito: Gentileza Prensa ASB

El Litoral en en

Este fin de semana Provincial U17: Santa Fe no pudo acceder al Final Four El seleccionado asociativo no pudo con Rafaela quien en la definición se medirá ante Venado Tuerto. La otra llave la disputarán Noroeste y Cañada de Gómez. El seleccionado asociativo no pudo con Rafaela quien en la definición se medirá ante Venado Tuerto. La otra llave la disputarán Noroeste y Cañada de Gómez.

La Selección Masculina de la categoría U17 disputó este fin de semana el duelo frente a la Asociación Rafaelina en condición de visitante y no le alcanzó para acceder al Final Four del torneo Interasociaciones.

El primero de los encuentros, de los dos disputados, el conjunto comandado por Mariano Espinosa cayó 63 a 55. En tanto que el segundo juego lo ganó 65 a 64 pero la diferencia de gol fue favorable para el seleccionado de Rafaela.







El plantel santafesino estaba conformado por: Córdoba, Octavio (CUST) Bigliani, Mauricio (CUST) Govone, Lisandro (República del Oeste) Collomb, Diego (Quimsa) Chamorro, Facundo (CUST) Gancedo, Joaquín (Banco Provincial) Govone, Tomás (República del Oeste) Gómez, Fabricio (Rivadavia Juniors) Cagliero, Matías (Unión SF) Peralta, Tomás (CUST) Pozzo, Mateo (Regatas Santa Fe) Bianchi, Bautista (Alma Juniors) DT: Espinosa, Mariano AT: Perlo, Santiago PF: Maldonado, Lucio.

El Litoral en en

Temas: