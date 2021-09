Unión a la Feliz con Mosset, mientras se busca otro DT

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión ganó bien el domingo y Mosset se puso a disposición de los dirigentes y la secretaría técnica si entienden que puede ser el elegido. Barajan opciones y decidirían en estos días.

Sin mucho tiempo para el descanso y la preparación, Unión ya piensa en el partido del viernes ante Aldosivi que contará con la conducción de Marcelo Mosset, aunque en las próximas horas habrían novedades respecto del futuro DT tatengue.

Sin mucho tiempo para el descanso y la preparación, Unión ya piensa en el partido del viernes ante Aldosivi que contará con la conducción de Marcelo Mosset, aunque en las próximas horas habrían novedades respecto del futuro DT tatengue.

El triunfo logrado ante Patronato no desvió el objetivo de la dirigencia y la secretaría técnica en el sentido de buscar un entrenador que sustituya a Azconzábal. Mosset no sería por el momento una alternativa. La idea es que retorne a dirigir en reserva, más allá de que ha logrado no sólo la victoria frente a los entrerrianos sino también una actuación que dejó conforme a todos, sobre todo en el segundo tiempo.

Mosset se anotó como uno de los potables candidatos. Sin ser absolutamente contundente, tampoco descartó la posibilidad de continuar al frente del equipo en las declaraciones que hizo al finalizar el partido. "Soy empleado del club y estoy a disposición para trabajar donde el club me necesite", dijo el Tato después del 2-0 contra Patronato.

Por otro lado, el semblante de la mayoría -por no decir de todos- es el de traer a un entrenador que tenga experiencia y, de ser posible, logros. El nombre que se había elegido -el de Pablo Repetto- cerraba en todos los aspectos. Se trata de un entrenador con 16 años de experiencia como técnico, cinco títulos y varios subcampeonatos, entre ellos el de una Copa Libertadores en la que eliminó a Boca y a River antes de llegar a la final con Independiente del Valle.

La secretaría técnica será la encargada de proponer el o los nombres para que la dirigencia decida. La idea es que llegue un entrenador. "Queremos tener un técnico con jerarquía en el banco", se escuchó decir "en los pasillos" del estadio. Repetto lo era, por logros, por recorrido, por coeficiente de productividad (acumuló el 57 por ciento de los puntos en la totalidad de los partidos que dirigió). Las referencias eran muy buenas y todos entendían que era un técnico que se adaptaba al proyecto. No pudo ser.

A todo esto, Mosset trabajará en estos pocos días para poner el mejor equipo para visitar a Aldosivi. Habrá que esperar la recuperación de Brítez, que sintió un tirón en el final del partido del domingo ante Patronato. Es difícil que llegue Portillo -casi imposible- por lo que si se recupera Brítez, la defensa seguramente repetirá intérpretes. Luego, del medio hacia arriba, quizás el Tato también apueste a jugar con los mismos que vencieron a Patronato, con el aliciente que ya tiene a Blandi a disposición (jugó poco más de un cuarto de hora el domingo).

El partido se jugará en el estadio José María Minella de Mar del Plata, que presenta un estado de abandono y destrucción importante. Además, otra de las dudas es la continuidad de Gago después de haber sufrido la sexta derrota consecutiva. El técnico decidió suspender la conferencia de prensa, se fue de la cancha sin hablar después de caer ante Gimnasia y esto fue un indicio concreto de que algo podría haber pasado. Se habla en potencial, porque nada se precipitó y por lo que se sabe, Gago continúa siendo el entrenador de Aldosivi, al menos hasta el viernes.

Encima, todos estos resultados posicionan al Tiburón como al equipo más goleado del torneo argentino, con 24 tantos recibidos en 13 fechas. Es decir, un promedio de 1,84 goles por partido. Números preocupantes, con sólo 13 puntos cosechados (el 33 por ciento de los puntos) y último en la tabla de los promedios.