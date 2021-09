Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Arreglo sin terminar

ISMAEL

"A la Municipalidad: el lugar donde se ha realizado el muy pequeño trabajo, el insignificante arreglo en Salvador del Carril y Gral. Paz (sobre esta avenida), un hundimiento de una boca de tormenta, ha sido habilitado al tránsito sin haberse terminado la obra. Y hablando de esa esquina, le digo al intendente que desde hace mucho tiempo venimos reclamando el arreglo de dos columnas de tres brazos de iluminación pública y algunas columnas de las normales sobre el citado sitio. El Municipio, a pesar de los múltiples reclamos, no ha hecho nada".

Es peligroso el odio

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"El proyecto de Macri era fundir a todas las Pymes y que vinieran las filiales de las grandes empresas multinacionales, con las cuales él y los que lo acompañaban pudieran hacer grandes negociados. Es exacto a lo que sucedió durante la tiranía de Onganía. A mí no me lo contaron. Lo viví con la caída de las empresas de entonces, en la que estuvo la de mi padre, que tuvo que cerrar después de 28 años de esfuerzo y trabajo. No se podía competir con esas empresas, porque estaban exentas de impuestos, no pagaban el seguro obrero ni indemnizaciones y hasta tenían algunos insumos subsidiados. Empezó el descontento de parte de la sociedad. La guerrilla, que ya operaba en América, aprovechando esto, llegó a la Argentina. Tuvimos el 'Cordobazo' y el 'Rosariazo'. Onganía dictó la pena de muerte, que no se llegó a aplicar. Lo destituyeron. Lo reemplazaron Levingston y luego Lanusse. Al cabo de 6 años, dejaron al país con una cadena de quebrantos económicos. Un desastre. Lo que me da temor es que por el mismo camino lleguemos a la misma violencia. Se han comenzado a levantar voces, incitando a la rebelión contra algunos medios de comunicación. No se puede fomentar el odio continuamente hacia el adversario, como lo hace el macrismo, a través de un periodismo bien pago, porque no todos somos ingenuos. Para sacarlo a Illia del gobierno montaron una verdadera campaña destituyente. Hasta largaban tortugas a la calle. Ahora ponen piedras en el obelisco. La participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno pasó del 42 % al 39 % con los militares, y la carga fiscal a la asfixiante cifra del 65 %. Muchas gracias por el espacio".

Llega el calor... y los mosquitos

ANTONIO

"A las autoridades provinciales y municipales de Santa Fe: por respeto al público, a la ciudadanía, pido que cese la propaganda pública. Es demasiada y hay también demasiadas necesidades acuciantes que atender. Todo ese dinero puede destinarse perfectamente a seguridad, obras, iluminación, baches, etc., etc. Otra cosa: apenas si aumentó un poquito la temperatura y ya empezaron los mosquitos a poblar las tardes y noches santafesinas. YA HAY QUE EMPEZAR A FUMIGAR. No nos hagan padecer otro verano como el pasado. Hay que dedicarse a gobernar y en silencio, por favor".

Dentro de uno

HORACIO RIVARA

Hace años, en mi ciudad, había un circo muy venido a menos.

Cada día iba menos gente y lo recaudado no alcanzaba a pagar los sueldos.

Una tarde se fueron los equilibristas; otra, desaparecieron los enanos. Finalmente los dueños escaparon de sus deudas, abandonando la carpa.

Pero en el interior, en una jaula redonda, dos leones muy flacos quedaron desamparados.

Vinieron a buscarlos de una organización que se encargaba de recuperar grandes felinos en un predio que tenían.

Pero los pobres animales, pura costilla, no querían salir de su jaula, ni aun cuando los tentaban con comida.

No conocían otro mundo que el estallar del látigo y la jaula, y se aferraban a éste.

Finalmente los ataron y arrastraron afuera. Tiempo después, supe que, eventualmente, recuperaron su peso y eran capaces de dar pequeños paseos.

Hace unos días, el gobierno argentino perdió unas elecciones. Dado que en noviembre hay otras, decidió levantar alguna restricción con las que hace año y seis meses viene asfixiando a la población. Era claro que los encierros y bozales ya no pagan electoralmente hablando.

Claro que si lo hacía, el FMI cortaría su financiamiento. El FMI es una entidad globalista, que canjeó encierro para la población a cambio de dinero. Tampoco Soros, cuya Fundación Open Society financia tanto a los políticos del gobierno como a los de la oposición, y a los periodistas, iba a estar muy contento.

Así que el gobierno anunció, con bombos y platillos, que ya no era obligatorio usar los bozales en la vía pública. Medida gratuita, porque en realidad no era obligatorio.

Pero la gente, tras año y medio de terrorismo mediático-médico-político, no acusó recibo. El miedo ya les quemó las neuronas y se aferran al bozal.

Algún día, quizás, esa gente quiera demandar a los responsables de arruinarles la vida, pero no deben olvidar su propia responsabilidad, pues cada uno es dueño de sus propios pensamientos.

Buscaron a Dios en noticieros de televisión, en políticos globalistas, en médicos del terror, en inyecciones, en liderzuelos religiosos como el Dalai o Bergoglio, y se olvidaron de buscarlo donde realmente está: dentro de uno.

Evolución

J.L.B.

"Saber madurar

es aprender a aceptar,

es entender la caricia del tiempo,

y estar seguro de uno mismo en su justo equilibrio...

Saber madurar

es no hablar de más ni de menos,

es aprender a escuchar,

y encontrar la sabiduría al contestar...

Saber madurar

es no estancarse en el pasado,

ni aferrarse al presente,

es buscar la felicidad constantemente.

Saber madurar

es alejarse de todo lo que destile odio,

desencuentro, discriminación, o envidia...

es abrir el corazón a Dios,

es encontrar la Paz interior y destilar amor...

Saber madurar

es una determinación personal,

individual, particular,

es buscar ser mejor cada día,

en este fino engranaje de mi propia evolución...