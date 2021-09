https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.09.2021 - Última actualización - 15:04

14:55

Covid-19

Geriátricos reclaman por mayores flexibilizaciones en Córdoba

Nora Kurth, titular de la cámara que agrupa a los geriátricos, lamentó que no hayan sido incluidos en las nuevas medidas y que no aprueben un protocolo de salidas.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Covid-19 Geriátricos reclaman por mayores flexibilizaciones en Córdoba Nora Kurth, titular de la cámara que agrupa a los geriátricos, lamentó que no hayan sido incluidos en las nuevas medidas y que no aprueben un protocolo de salidas. Nora Kurth, titular de la cámara que agrupa a los geriátricos, lamentó que no hayan sido incluidos en las nuevas medidas y que no aprueben un protocolo de salidas.

Nora Kurth, titular de la Cámara de Geriátricos de Córdoba, lamentó que las flexibilizaciones implementadas no incluyeran al sector de las residencias de adultos mayores.

"La última novedad es que hacíamos la propuesta para que el adulto mayor pueda visitar familiares y salir a bares y restaurantes, como hacen todos. Nos propusieron que al regreso se hagan un hisopado y se aíslen dos días, lo que nos parecía una barbaridad", explicó la titular.

La propuesta por parte de la entidad implica "salidas con conciencia": ir a un bar, o a visitar un familiar con los protocolos que ya existen.

"De la misma forma que nos cuidamos todos, ¿por qué no lo puede hacer el adulto mayor?", cuestionó. Y aseguró que "no tienen libertad": "Solo pueden tener visitas compartidas, si el equipo lo avala", indicó.

"Creo que hay que buscarle una vuelta a esto, porque es una generación que nos dio todo", concluyó. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: