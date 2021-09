Detuvieron a 2 personas con 21 kilos de una droga sumamente peligrosa

Una gran suma de droga fue hallada en una vivienda por las autoridades del Condado de Riverside, California. Se trata de 21 kilos de carfentanil, un opioide sintético capaz de matar con una simple dosis y que es 10.000 veces más potente que la morfina.



Por el momento, se encuentran dos personas detenidas: Christine Ponce de 27 años, y Andrés Jesús Morales de 30. Ambos fueron acusados de cuatro delitos, todos por posesión de sustancias ilegales.

Two people have been charged in what likely is the largest seizure of carfentanil in Riv Co. If mixed w/other drugs, the 21 kilos seized as part of an investigation by @RiversidePolice, had the potential to kill at least 50 million people. News release: https://t.co/ccTY8NwxcS pic.twitter.com/JSdxjqLgnm