https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.09.2021 - Última actualización - 15:52

15:49

Covid-19

La Justicia de Córdoba más flexible con sus empleados que no se vacunen

Desde este lunes ya no deberán hacerse un PCR cada tres días, para concurrir a sus puestos de trabajo.

Poder Judicial de Córdoba Crédito: Gentileza



Poder Judicial de Córdoba Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Covid-19 La Justicia de Córdoba más flexible con sus empleados que no se vacunen Desde este lunes ya no deberán hacerse un PCR cada tres días, para concurrir a sus puestos de trabajo. Desde este lunes ya no deberán hacerse un PCR cada tres días, para concurrir a sus puestos de trabajo.

La novela entre el Poder Judicial y sus empleados que no se han aplicado la vacuna en fase experimental contra el coronavirus tiene desde este lunes un nuevo capítulo, con una flexibilización en las medidas de control.

Desde este 27 de septiembre, ya no será obligatoria la presentación de un PCR cada 72 horas y ahora deberán presentar un test negativo antígeno por semana, según ha dispuesto el Poder Judicial.

Sobre el tema, el Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg, ha explicado que aquellos empleados que no presenten el test serán puestos en licencia sin goce de sueldo automáticamente.

En un episodio previo de esta telenovela entre el Poder Judicial y los empleados que no deseen vacunarse contra el covid-19, los trabajadores han presentado un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Córdoba, contra el Estado y el Poder Judicial provincial por haber sido licenciados sin goce de sueldo. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: