Alerta en Canarias por la llegada de lava volcánica al mar

El contacto de la lava con el mar es peligrosa para la población cercana, por la toxicidad de la mezcla de gases pero, además, porque esta podría vitrificarse, ser incorporada a la nube y caer en un entorno cercano en forma de esquirlas, según ha explicado el experto en vulcanología del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), José Luis Barrera.

En declaraciones a Europa Press tras la parada puntual de la actividad exterior del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que lleva en plena erupción desde el pasado domingo, 19 de septiembre, ha destacado que ese parón se produce por "falta de suministro" en la cava magmática, a unos 2 kilómetros de profundidad.

Desde hace pocos minutos han vuelto a observarse explosiones estrombolianas de baja intensidad en el #volcan de #cumbrevieja / In the last few minutes, low intensity strombolian explosions have been observed again in the #cumbrevieja #volcano #LaPalma pic.twitter.com/nWAT6MSFCX