Postulado por sus alumnos, el docente de nivel medio es semifinalista del certamen que impulsan Clarín y Zurich para premiar a maestros notables. Sur24 indagó en la trayectoria de Oscar Villarreal, con más 30 años en la actividad educativa, para entender por qué es uno de los 24 distinguidos del país.

Oscar Villarreal, en la preselección nacional Maggiolo, el lugar en el mundo de "un docente que inspira"

El venadense Oscar Villarreal integra la selecta nómina de semifinalistas de la edición inaugural del certamen “Docentes que inspiran”, organizado por Clarín y Zurich.

Docente en la EESO N° 228 y la EET N° 682 de Maggiolo, el ingeniero graduado en la UTN de Venado Tuerto es uno de los 24 preseleccionados entre más de 3 mil postulantes en todo el país.

“Docentes que Inspiran”, un programa creado para premiar a los docentes más destacados, se propone movilizar a toda la comunidad en apoyo a una mejor educación, con las historias inspiradoras de aquellos educadores excepcionales que dejan huella en sus alumnos.

En una próxima etapa, un jurado de especialistas evaluará a los candidatos y elegirá seis finalistas. Y más adelante, el Gran Jurado, integrado por 13 figuras reconocidas del ámbito académico, científico y de ONG’s de educación, seleccionará entre los finalistas al “Docente Inspirador del Año”, quien recibirá un premio de 600 mil pesos. También habrá sendas menciones especiales de 200 mil pesos cada una.

Torciendo destinos

Una vez divulgada la noticia en el sur santafesino, Sur24 dialogó con Oscar Villarreal para conocer los motivos de una preselección (lo postularon sus alumnos) que es un mérito en sí misma, más allá de su suerte en próximas instancias. “Trabajo en la docencia desde hace más de 30 años, después cursé ingeniería en la UTN y actué en la enseñanza universitaria, pero más allá de mis estudios específicos, la docencia es mi refugio y mi forma de encaminar vidas y de torcer destinos”, subrayó el maestro todoterreno que integra desde hace casi tres décadas la Asociación Cooperadora de su entrañable Escuela N° 228.

“Si bien he dado materias de las ciencias exactas (Matemática, Física, Química), creo que el docente debe tener una formación que le permita mostrarse como una persona amante del conocimiento en general y del suyo en particular. Aunque tengo un rol específico, y es mi principal objetivo, como docente también pretendo ser referente en espacios como el social, humanístico, artístico”, enumeró. Y amplió: “He sido docente de exactas, pero también actor y cofundador de Galpón del Arte, he sido ingeniero, pero también docente de teatro y murga. He sido matemático y por ende lector de números y ecuaciones, pero también amo las letras y los textos (…) Quizá mi principal aporte es influir para que los alumnos se enamoren en alguna medida del saber, no importa cuál sea”.

Nada es imposible

Consciente de su enclave en una comunidad de 2 mil habitantes, define como prioridad “que los estudiantes entiendan que no estamos aislados, que nada es imposible, que vivimos interconectados”. Y justificó: “En 2015 formamos ‘Maggiolo en Realidad Aumentada’, junto con la EET Nº 682, proyecto presentado en el Club Harvard ‘Iniciativas educativas que contribuyan al potencial de los alumnos’ y ganador del primer premio. En 2016, con un grupo de alumnos, estudiamos técnicas sobre fotogrametría on line en la Universidad de Santiago de Compostela y luego participamos de la Metrology World League, donde recibí el premio al docente coordinador de los equipos de alumnos metrólogos. Era nuestra primera vez y los únicos equipos de Argentina”, destacó el ex secretario de Cultura de la Amsafe General López.

“Siempre trabajé para generar espacios de capacitación y participación que fueran superadores de la realidad”, apuntó el candidato al premio Docentes que Inspiran, quien ya en el ’93 y el ’95 dirigió sendos Congresos Regionales de Informática en Maggiolo, con la participación de expositores de nivel nacional e internacional.

“Con varios grupos de alumnos participamos en las Olimpiadas de Matemática, alcanzando premios regionales, y con otros realizamos investigaciones de temas matemáticos que nos permitieron llegar a instancias nacionales de la Feria de Ciencias (…) Algunos de esos alumnos hoy son docentes de matemática, ingenieros, arquitectos o doctores en física, y manifiestan que su inclinación hacia esas carreras comenzó con el desarrollo del pensamiento lógico matemático a tempranas edades”, señaló Villarreal, orgulloso.

Contención y guía

“Desde mi ingreso a la Escuela 228, en 1987, soy tutor de curso, un rol clave en el seguimiento de los alumnos y su contención dentro del sistema educativo. Siempre atendí la diversidad en el sentido más amplio, desde colaborar con alumnos que por causas económicas, sociales o de aprendizaje, veían dificultado el logro de sus objetivos académicos, hasta detectar estudiantes con predisposición hacia alguna disciplina (particularmente matemáticas o informática), entrenándolos para que participen en eventos específicos, o bien refrescando sus conocimientos en contraturno para el inicio de sus futuras carreras universitarias (a los que seguirán carreras de exactas)”.

A partir de la pandemia, ante la necesidad de los docentes frente a la educación virtual inesperada, y en acuerdo con la Dirección Regional de Educación, “constituimos el espacio ‘En Red Aprendo’, que capacitó a 280 docentes en el uso de herramientas mediante el curso ‘Comunicación, corrección y aprendizajes en tiempos de aulas virtuales'”, completó el polifacético educador.

Valores para la vida

“Un valor fundamental para el cambio social es el compromiso con la comunidad y el trabajo por el bien común. Por eso busco formar grupos que se transformen en un lugar de aprendizaje de valores, como el trabajo en equipo, la solidaridad, la dirigencia constructiva, la inclusión social, el trabajo comunitario”, dijo el ex presidente del Centro de Estudiantes de la UTN.

“Para transmitir el valor del trabajo en equipo siempre destaco la experiencia de los alumnos en FM Juventud, una radio comunitaria que creamos en Maggiolo para formar dirigentes, ante la ausencia de un medio de comunicación local. Y para transmitir el valor de la solidaridad trabajé en el proyecto Sumampa, apadrinando junto a un grupo de docentes y alumnos, cuatro escuelas del monte santiagueño, a las cuales asistimos con comida, útiles, juguetes, libros, por más de 10 años. También organizamos encuentros de teatro, murga y arte de amplia convocatoria”, sintetizó.

