Julieta Nair Calvo anunció que está embarazada y renunció a La Academia

La actriz dijo que ahora se dedicará al ‘proyecto de su vida’. Sin embargo, ya dejó a su reemplazante.

Julieta Nair Calvo anunció que está embarazada y que por ese motivo, renuncia a La Academia de ShowMatch (El Trece, a las 23). En su lugar, ingresa la actriz Rocío Igarzábal.

En una noche en la que primero había renunciado Flor Vigna, quien decidió no seguir en el certamen tras la lesión de su compañero Facu Mazzei a pesar de que la producción de Marcelo Tinelli le ofreció convocar a un bailarín reemplazante, llegó Julieta Nair Calvo con su gran noticia.

La actriz está embarazada de cuatro meses y había estado bailando igual en la pista del certamen. Anoche, incluso, realizó su coreografía.

Con la renuncia de la pareja de Flor Vigna y Facu Mazzei, el Súper Duelo se dio por terminado ya que no era necesario eliminar a nadie. Entonces, comenzó la ronda "Ritmo con cantantes".

La primera pareja en salir a la pista fue, justamente, la de Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber, cuya cantante invitada fue Rocío Igarzábal. Juntos, los tres hicieron una coreografía de "Rolling on the river", de Tina Turner.

Terminada la performance, Julieta Nair Calvo tomó la palabra para explicar que renunciaba y el motivo por el cual había decidido no continuar compitiendo en La Academia.

Rochi Igarzábal, actriz de Casi Ángeles y Dulce Amor, será la reemplazante.Foto: Gentileza

“Tengo la boca completamente seca de los nervios, pero voy a intentar hablar un poquito", comenzó, nerviosa. "Tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida”, declaró, emocionada, la futura madre.

“Hace mucho que estoy esperando esto, así que estoy muy contenta de poder comunicar acá que se viene un o una mini Juli”, dijo la actriz, que estuvo acompañada por su pareja y padre del bebé, Andrés Rolando, y por algunos familiares.

“Estoy muy agradecida de haber pasado por acá, ya que hacía muchos años que lo tenía pendiente. La pasé increíble. Estos últimos meses estuve cuidándome mucho acá en la pista de no caerme, no tropezarme, de no hacer trucos muy arriesgados, pero igual quería estar”, siguió contando, en diálogo con Marcelo Tinelli.

“Gracias a mi equipo, que son lo más de lo más. El otro día escuchaba que alguien decía que en los grupos siempre hay algún conflicto, pero juro que en el mío, no. Siempre los tres para adelante, con amor", aseguró Julieta Nair Calvo.

"Este último tiempo en el que me sentía medio mal en casa y no tenía ganas de ir a ensayar, iba igual, y a los cinco minutos ya me sentía tentada de risa y me subía muchísimo la energía”, detalló, entusiasmada, y develó que quien la reemplazará en La Academia será Rocío Igarzábal.

Así es que, desde ahora, la nueva pareja en competición está integrada por Gonzalo Gerber y Rochi, la ex Casi Ángeles, quien, a modo de despedida, cantó "Antes de partir", dedicado a Julieta Nair Calvo.