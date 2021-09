https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.09.2021

El australiano, ganador de 6 títulos ATP, decidió parar lo que resta del calendario para realizar un tratamiento en su rodilla.

Tenis Kyrgios dice adiós a la temporada y confía en llegar al Abierto de Australia El australiano, ganador de 6 títulos ATP, decidió parar lo que resta del calendario para realizar un tratamiento en su rodilla.

El tenista australiano confirmó que no jugará más lo que resta de la temporada debido a una lesión en su rodilla que lo marginó gran parte de los torneos oficiales y por la cual decidió parar.

"Durante los dos últimos meses no he estado sano al 100%. He estado luchando contra una tendinopatía patelar en la rodilla y seguir jugando sin un tratamiento completo podría agravar el dolor y tener más complicaciones" señaló el actual 96 del ranking ATP.

"He decidido volar de vuelta a Australia para reevaluarlo y he planeado someterme a un tratamiento PRP (plasma rico en plaquetas) para asentarse y rehabilitar mi rodilla. Estoy decepcionado pero espero que esto me ayude a jugar mi mejor tenis y que todo vaya sin contratiempos para que pueda estar al 100% en el Open de Australia. Los quiero" finalizó el australiano.