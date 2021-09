https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.09.2021 - Última actualización - 10:00

9:56

El Litoral, junto a un número récord de redacciones de todo el mundo se han sumado a la iniciativa. Se trata de un día de acción mundial para promover el periodismo de calidad.

28 de septiembre Día Mundial de las Noticias: la importancia del periodismo basado en hechos El Litoral, junto a un número récord de redacciones de todo el mundo se han sumado a la iniciativa. Se trata de un día de acción mundial para promover el periodismo de calidad. El Litoral, junto a un número récord de redacciones de todo el mundo se han sumado a la iniciativa. Se trata de un día de acción mundial para promover el periodismo de calidad.

Por David Walmsley*



El enfoque de este año es singular, el cambio climático. Dondequiera que se encuentre en el mundo, el clima está cambiando. Canadá, donde vivo, es quizás un país más conocido por el hockey sobre hielo y el regalo de nuestra generosidad natural. Poseemos un tercio del agua dulce del mundo, montañas y tres océanos a nuestro oeste, norte y este.



Nuestras granjas gigantes de Prairie hacen de Canadá un líder mundial en la producción y exportación de cultivos como lentejas, frijoles y garbanzos. Canadá exporta esos cultivos a más de 120 países, incluidos los campos de refugiados en el Medio Oriente al costo.



Pero contra tal suerte de la geografía, se están presentando nuevos desafíos.



En Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, más de 600 personas murieron a causa de enfermedades relacionadas con el calor el verano pasado. En la ciudad de Lytton, B.C., se registró una temperatura de 49,6 ° C. Eso viene a 121.3F. Esta es la temperatura más alta jamás registrada al norte de los 45 grados de latitud.



Las redacciones de todo el mundo reconocen que el ciclo de las noticias obliga a los periodistas a afrontar momentos tan dramáticos. Es por eso que se están contratando más reporteros para enfocarse exclusivamente en el medio ambiente.



El cambio climático ha sido durante mucho tiempo un fútbol político, que debe ser pateado por diferentes puntos de vista. Puede ser así, pero si bien todo el mundo tiene derecho a opinar, los hechos son sagrados y no se pueden alterar.



En lugar de polarización, el periodismo basado en hechos ofrece algo mucho más valioso. Ofrece soluciones. Y esa es la intención del Día Mundial de las Noticias: mostrar a nuestra audiencia y lo que está haciendo el periodismo para responder a sus demandas.



Una ventaja inherente del periodismo de calidad es que escucha e informa desde todos los lados, incluidos aquellos que niegan que se esté produciendo algún cambio climático. Dicho intercambio crea un mercado de ideas que proporcionan un beneficio clave para la comprensión de la sociedad de los problemas que deben enfrentarse.



Más que los formuladores de políticas tan a menudo atrapados por desafíos domésticos a corto plazo, el periodismo ofrece la arena para enfoques a largo plazo y para las voces, especialmente los jóvenes, que están tan conmovidos por sus preocupaciones ambientales.



El mayor acto de desobediencia civil en la historia de Canadá está ocurriendo en la isla de Vancouver con más de 900 personas arrestadas como manifestantes, muchos de ellos en la veintena, luchan para proteger los bosques primarios. Sin árboles, sin futuro es uno de sus lemas. La defensa emocional profundamente arraigada de nuestra tierra es una fuerza poderosa que las páginas de noticias deben mantener en las primeras páginas.



La investigación de nuestros lectores nos dice que la cobertura ambiental es tan importante como los informes de salud, incluso durante la pandemia mundial de Covid-19. Es de interés para todos los países trabajar juntos para reducir las emisiones y apoyar cambios industriales radicales que ayudarán a toda la raza humana.



Es por eso que periodistas de más de 450 redacciones en seis continentes se han sumado a la iniciativa de este año. Únase a la discusión en WorldNewsDay.org y en las redes sociales en #WorldNewsDay y #JournalismMatters para ayudarnos a ayudar a todos a hacer del planeta un lugar mejor.

* Founder of World News Day, and the editor-in-chief of The Globe and Mail, Canada