Un colectivo perdió una rueda e investigarán si fue intencional

Una unidad de la línea 4 del Transporte Urbano de Pasajeros perdió una de sus ruedas en pleno centro. El secretario de Movilidad de la Municipalidad de Venado Tuerto, Eugenio Bernabei, informó sobre las sospechas de que el episodio haya sido intencional. Abrirán una investigación para saber que pasó y tomarán nuevas medidas.

Por Jorge Pavia

Este lunes se vivieron momentos de zozobra cuando un colectivo del Transporte Urbano de Pasajeros de la línea 4 perdió una rueda trasera en momentos que circulaba por Moreno y 25 de Mayo, pleno centro venadense. La noticia y las imágenes rápidamente se propagaron por las redes sociales con algunos comentarios que hacían mención al mal funcionamiento de las unidades, aunque hoy, el secretario de Movilidad del Municipalidad de Venado Tuerto, Eugenio Bernabei desmintió estas afirmaciones e informó sobre una investigación interna que abrirán a partir de este episodio para saber a ciencia cierta qué pasó, ya que podría haber sido intencional.

“Por suerte no hubo ningún tipo de lesionados ni accidentes”, resaltó Bernabei, agregando que “esa unidad el 14 de septiembre pasó la Verificación Técnica Vehicular como corresponde”. Seguidamente, el secretario de Movilidad explicó cuál es el procedimiento antes de que las unidades salgan a la calle, los que ayer fueron saltados y la unidad en cuestión no recibió la revisión diaria: “Cada vez que los colectivos salen y llegan hacemos un control de distintos elementos, entre los que se encuentran las ruedas, y queda asentado en una bitácora. Esa planilla ayer no se completó ni a la mañana ni a la tarde, por lo que estamos tratando de dilucidar que fue lo que pasó. La principal sospecha es que fue algo adrede”.

Sospechas

Además, yendo a cuestiones más técnicas y al porqué de las sospechas de intencionalidad, Bernabei expuso que “cada una de las ruedas lleva 10 bulones y ninguno se cortó ni se rompió nada. Las marcas en la llanta indican que venía trabajando floja. Vamos a tomar medidas y buscar al responsable de esto, que pudo haber sido un descuido por no haber controlado como corresponde la unidad al momento de llevarla al servicio o puede haber sido adrede”.

Las sospechas, en un principio, recaen entre las personas que debían verificar la unidad y el encargado de la guardería, aunque habrá que esperar el resultado de la investigación interna para dilucidar responsabilidades. “Cada vez que el colectivo sale a la calle a la mañana se hace una planilla donde queda asentada la verificación que se les hace a los vehículos, se vuelve hacer al mediodía cuando cambian los choferes y a la noche y ayer no se hizo, incluso tenemos una persona encargada de la guardería. Estimo que no puede salir de ese círculo, pero vamos a profundizar la investigación”, contó Bernabei.

“A partir de mañana vamos a poner un sistema de testigo de tuercas flojas, que es algo relativamente usual en el transporte. Son unos sellos que llevan cada una de las tuercas donde, si hay alguna que se afloja o algo por el estilo queda desalineado ese testigo”, cerró el secretario de Movilidad venadense.