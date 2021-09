Escándalo en Tucumán: por las fugas de presos piden la renuncia del ministro de Seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 28.09.2021 - Última actualización - 11:58

11:49

El lunes a la noche huyó Roberto Rejas, condenado por matar a su ex y a su hijo. Esta madrugada se escaparon tres detenidos de una comisaria.

Un escándalo político se desató en la provincia de Tucumán por las graves falencias en el sistema de seguridad. Tras la conmoción que generó la fuga de Roberto Rejas -un guardiacárcel condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja y el crimen del hijo de ambos-, se informó que otros tres acusados por delitos violentos escaparon de una comisaría.

La situación generó malestar, indignación y varios funcionarios apuntaron al ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley.

"El principal 'sacapresos' de Tucumán es el ministro Maley. Él es el cómplice de los delitos, el responsable de las fugas de las cárceles y de transformar la provincia en una zona liberada para los delincuentes", arremetió la senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR-Juntos por el Cambio).

Foto: Gentileza

"La desidia de Maley lo transforma en un delincuente peor de los que debería combatir, de un capo mafioso. Se ha atornillado a una silla y, desde allí, incumpliendo sus funciones, facilita el accionar de los narcotraficantes, de los asesinos y arrebatadores", acusó la dirigente radical.

Otro que se sumó a las críticas fue al legislador José María Canelada (UCR) quien reclamó el despido del titular de la cartera de seguridad provincial.

"Si no tiene la dignidad de renunciar es hora de que lo echen. La fuga (de Rojas) no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de una gestión que fracasó en todo. La incompetencia es manifiesta y debe haber un responsable político por esta nueva bofetada a los tucumanos que claman por justicia y contra la impunidad", lanzó.

"Está claro que hay un modelo podrido y que no da más. El ministro de la inseguridad es el principal responsable y debe hacerse cargo. La mayoría de los tucumanos no acompañó al gobernador Juan Manzur (joy jefe de Gabinete) en las urnas, incluso desde el propio oficialismo, y mucho tiene que ver la política en materia prevención del delito. Si en la Nación hubo cambio, ¿por qué no en Tucumán?”, se preguntó el parlamentario.

Por su parte, el legislador provincial y candidato a senador nacional por el Frente Amplio por Tucumán (FAT), Federico Masso, publicó en su cuenta de Twitter: “La impunidad no se detiene”.

“Cómo se explica que un hombre condenado a prisión perpetua por femicidio se escape del cuartel de Bomberos, donde permanecen docenas de efectivos las 24 horas”, planteó; y le pidió a Osvaldo Jaldo, el vice que quedó a cargo del Ejecutivo tras el pase de Manzur a Nación, que “actúe con firmeza”.

​La fuga de Rejas puso en alerta a las autoridades provinciales. En la mañana de este martes, el gobernador interino Osvaldo Jaldo se encontraba reunido con el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley. También participaba del encuentro la cúpula policial.

LV12 informó que desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que pasaron a disponibilidad a todo el personal policial que se encontraba de guardia al momento del escape de Rejas. Serán sometidos a un sumario administrativo para tratar de establecer si tienen algún tipo de responsabilidad en la fuga .

Más fugas​

Las nuevas fugas ocurrieron cerca de las 3.30 en la comisaría de Los Aguirre, ubicada en la localidad de Lules, a unos 20 kilómetros del centro de la capital tucumana.

Los policías se dieron cuenta de que tres de los seis detenidos que estaban alojados en el ala sur de la comisaría se habían escapado del calabozo, luego de forzar un barrote de la celda y un candado de la puerta exterior de la dependencia.

Según reveló el diario La Gaceta, fue un cabo quien descubrió que los presos habían huido hacia unos cañaverales por lo que se puso en alerta sobre la situación a un equipo de la comisaría que estaba afectado a la búsqueda de Rejas y realizaba un control sobre la ruta 157, a la altura del kilómetro 13.

Los presos fueron identificados como Carlos David Tovar (37), Juan de la Cruz Décima (23) y Luis Antonio Toledo (23).

Foto: Gentileza

Tovar​, con residencia en San Miguel de Tucumán, está imputado en una causa por "daños" y a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 2.

De la Cruz Décima, en tanto, es de San Miguel de Tucumán y está siendo investigado en una causa de "robo seguido de muerte" por un crimen ocurrido el 23 de junio pasado.

Toledo, por su parte, tiene domicilio en Villa 9 de Julio y está acusado de "homicidio agravado" por un hecho registrado el 10 de febrero de 2018.

Por la fuga de los tres detenidos, se les tomó declaración a todos los efectivos que estaban de guardia, se dio intervención a Criminalística, y se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Atentado contra las Personas.

Según el reporte oficial, la comisaría de Los Aguirre cuenta con dos alas, norte y sur, y ambas comparten una única puerta de acceso exterior. "En cada ala se encontraban alojados seis detenidos procesales, siendo en el ala sur donde ocurrió (la fuga)", informaron.

Además, señala que, a primera vista, se observaba un barrote de las rejas interiores "cortado en sus extremos, sin encontrarse en el lugar el tramo" retirado. "El candado de seguridad de la puerta exterior (acceso principal de ambas alas), que habría sido violentado, no fue hallado en ningún lugar de la dependencia", consigna el informe.

Por último, detallaron que a pesar de contar con una cámara de seguridad, esta solo registra en tiempo real, no así como grabadora, teniendo también un desperfecto. “Se reinicia durante unos segundos, donde se pierde en ese momento la visual", advierte el reporte.

La fuga de Rejas

Roberto Carlos Rejas, un ex agente del Servicio Penitenciario que fue condenado el pasado miércoles a prisión perpetua por el asesinato de Milagros Avellaneda y del hijo que ambos tenían en común, de nombre Benicio, protagonizó este lunes un insólito escape desde la Dirección General de Bomberos de Policía de Tucumán, donde se encontraba alojado a la espera de su traslado a un penal.

Según detalló a medios locales Silvia Furque, abogada de la familia de Avellaneda, el detenido pidió ir a ducharse y el permiso fue concedido, entre las 21 y las 22.30. Pero cuando entraron a constatar que todo marchara con normalidad, Rejas ya no se encontraba en el lugar.

Las primeras versiones dan cuenta de que el ahora prófugo de la Justicia salió por una pequeña ventana, ubicada a unos dos metros de altura, ya que el sanitario se encontraba en un primer piso.

Los investigadores creen que tuvo colaboración externa para llevar a cabo la fuga. Estudian si fue asistido por un auto que lo esperaba en las inmediaciones de la Dirección General de Bomberos, con algunos hombres a bordo que incluso podrían ser quienes lo visitaron en esa dependencia el día domingo.

Por otra parte, la Policía encontró un vehículo que aparentemente habría utilizado Rejas para escapar. Se trata de un VW Polo color blanco que fue hallado al sur de la capital tucumana, sobre la calle Jujuy al 1.700.