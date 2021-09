El cordobés Lucas Zelarayán jugará para la selección de Armenia

Lucas Zelarayán confirmó que, a sus 29 años, debutará a nivel internacional en las Eliminatorias europeas.



“Barev, Hayastan. Pronto me verán en la selección armenia. Espero tener muchos éxitos junto al equipo. Saludos", dijo el volante en un video que grabó a pura sonrisa y fue difundido por la cuenta oficial del equipo.



Una selección que es furor



El actual jugador y figura del Columbus Crew SC de la MLS era seguido desde hace tiempo por el técnico de Armenia, el español Joaquín Caparrós. Bajo su mando, Armenia es la sensación de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar: marcha segunda en la zona J tras ganar tres partidos, empatar dos y perder uno.

SURPRISE SURPRISE🤩@Lucazelarayan31 has something to tell you😉



"Barev, Hayastan🇦🇲

You'll see me playing for Armenian National team soon.

I hope we will achieve great success together🥰.

See ya👋🏻#Zelarayan #Armenia #ArmenianNT pic.twitter.com/G9dUO3zeYi