Martes 28.09.2021 - Última actualización - 16:09

15:56

El Congreso en "modo campaña" Diputados sigue sin sesionar Sergio Massa cambió el reglamento por resolución para admitir sesiones mixtas; la oposición plantea la "presencialidad plena" como condición para volver al recinto.

Si Cristina Kirchner quiere sancionar la ley de Presupuesto de Martín Guzmán, antes de las elecciones y con los cambios que propicia Máximo Kirchner para "expandir el gasto", tendrá que ver si Sergio Massa tiene éxito en su estrategia de marcha forzada.

El Congreso tiene a agenda pendiente "pesada", como la ley de Hidrocarburos. Pero Diputados sigue sin reunirse para votar leyes desde hace casi tres meses, cuando entró en modo pausa por la campaña electoral, y todavía es incierta la fecha en la que el recinto podría volver a deliberar en medio de desacuerdos entre el oficialismo y la oposición respecto a la modalidad de las sesiones.

El 8 de julio pasado, el entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero se presentó ante la Cámara baja para brindar un informe sobre la marcha de la gestión, y el 23 de ese mes venció el protocolo de funcionamiento remoto.

A nadie inquietó demasiado esa situación, que oficialmente paralizaba la actividad parlamentaria, ya que la energía de los distintos espacios políticos estaba puesta en la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre.

Pasadas las elecciones primarias, el Gobierno nacional dispuso dar de baja muchas de las restricciones sanitarias vigentes hasta la fecha, y en la Cámara de Diputados se dispuso tomar decisiones en espejo y retomar la lógica de la presencialidad pre-pandémica.

El presidente del cuerpo, Sergio Massa, firmó el jueves pasado la resolución 672/21 que establece un Protocolo de Recinto Protegido que propone la vuelta de la presencialidad pero no de forma plena, ya que garantiza la participación remota por VPN de los diputados que conforman grupos de riesgo sanitario, y que quedan exceptuados de concurrir al recinto.

La resolución también habilita a que las comisiones puedan seguir funcionando de forma remota, un aspecto que también discute el principal interbloque opositor.

Para Juntos por el Cambio, la resolución de Massa no tiene validez ya que no puede modificar el reglamento por resolución. "De todas maneras, está vigente el reglamento de siempre. Así que puede convocar a una sesión y se hace presencial sin ningún problema", agregaron fuentes de la bancada opositora.

Concretamente, Juntos por el Cambio propone retomar exactamente el funcionamiento que tenía Diputados antes de la pandemia cuando no existía ningún tipo de formato virtual, y aquellos diputados que no estaban sentados en sus bancas al comienzo de la sesión no aportaban al quórum y se registraban como ausentes.

En este punto, volvieron a instalarse las discusiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en una suerte de "revival" de las diferencias del año pasado cuando se generó un "impasse" de varias semanas, ya que el oficialismo se aferraba a un esquema de sesiones virtuales mientras que la oposición mayoritaria reclamaba la vuelta de la presencialidad.

La oposición considera que la resolución de Massa fue determinada "unilateralmente, excediendo las facultades que tiene la Presidencia de la Cámara de Diputados". "La resolución implica un cambio al Reglamento y esto exige no sólo la participación de los bloques en su redacción si no que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente", se quejaron los integrantes del bloque opositor.

demás, el interbloque que lidera el radical Mario Negri "no está de acuerdo en el trabajo remoto de las comisiones, salvo que sean reuniones informativas para lo cual ya estaba establecida esta opción en el Reglamento (no hace falta introducir nada)".

Tropa propia

En los próximos días se reuniría Martín Guzmán con Sergio Massa, Máximo Kirchner, Carlos Heller y Marcelo Casaretto, antes de abrir el juego a los legisladores de la oposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A fines de octubre, Guzmán estaría en el pleno de esa comisión que preside Heller. Máximo Kirchner reunió a algunos elegidos de su bloque para analizar números y estrategias; el líder de La Cámpora quiere hacer concesiones "regionales" y "sociales" según el escenario electoral.

Corrupción en la TV pública

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de ex directivos de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de una escenógrafa por los delitos de "defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública" por el retiro en efectivo de más de 11,4 millones de pesos para gastos de una serie de ficción sobre el prócer Manuel Belgrano.

El fiscal le pidió al juez Luis Rodríguez los procesamientos de Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Claudio Lamalfa, tesorero; Guillermo Siaira, director de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción, y Ariel Berliner, subgerente, además de la escenógrafa Adriana Maestri.

Según el fiscal, todos ellos incurrieron en delitos en el proceso de "la puesta en marcha de la producción interna 'Los amores prohibidos de Belgrano'".