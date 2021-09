Aquellos años dorados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Attitude for Destruction, el tributo a Guns N’ Roses más celebrado de Latinoamérica, propone viajar en el tiempo para recorrer la carrera de la emblemática banda de Los Ángeles en Tribus Club de Arte. El Litoral conversó con el vocalista Sergio “Tano” Constantino sobre el desafío de esta celebración gunner.

El sábado, a las 19 y a las 21, Attitude for Destruction se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). El show tributo a Guns N’ Roses más grande y completo de Latinoamérica te propone viajar en el tiempo para recorrer la carrera musical de una banda clave en sus épocas doradas, los años '90. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus, de miércoles a domingo desde las 18, y a través de Ticketway. La capacidad es limitada.

Para calentar motores, El Litoral dialogó con Sergio “Tano” Constantino, vocalista y responsable de traer a Axl Rose al entarimado de Tribus.

Trajinar los escenarios

-Vuelven a Santa Fe después de un par de años; en el medio sabemos lo que pasó. ¿Cómo están viviendo esta reapertura de los escenarios?

-Sí, la verdad que fue muy largo: el último show lo hicimos hace un año y ocho meses, más o menos. En ese tiempo aprovechamos para grabar con Buey, nuestra banda de temas propios, que forma Attitude, tributo a Guns N’ Roses. Como no podíamos hacer nada, a distancia en esos primeros meses nos pusimos a grabar: ya casi tres cuartas partes del segundo disco. Ahí hicimos un poco tiempo.

Tenemos muchas expectativas, mucha ansiedad también: ya estamos a punto de subir al escenario. Contentos porque se llenó la primera función y ahora se están vendiendo las entradas para la segunda, que va a ser con ingreso a las 19 y a las 20 el show, en punto; en otro show es a las 22.

Más allá de que tuvimos la oportunidad de tocar cómo en 2019, sabíamos que volvíamos a un lugar donde realmente la hemos pasado muy bien, hicimos muchos amigos en poco tiempo; todo este tiempo nos hemos estado contactando con la gente, siempre charlando cuándo se volvía. Ahora se dio, así que unas ganas terribles de volver.

-Para las bandas tributo el vivo es fundamental. ¿Cómo fue volver a ensayar las canciones para el show?

-Con los pibes siempre jodía con el tema de la voz: es como un Ferrari que gasta mucha cubierta en el lugar. La garganta se gasta muy rápido cantando los temas de Guns N’ Roses, esa es la verdad pura: mucha exigencia en pocos minutos que dura un tema. Eso se va logrando con la continuidad: tocábamos todos los fin de semana; de repente de dejar de tocar a después de más de un año que empezamos a ensayar la duda era a ver cuántos temas seguidos aguantaba.

Yo realmente no estaba cantando, había también un poco de frustración con todo lo que pasaba: que se abría, que no. Todo eso hacía que uno sí esté un poco pinchado. Cuando empezamos a ensayar, capaz que los dos primeros ensayos a nivel vocal costó un poco; no cantar la canción en sí, sino volver a entrar en clima.

Y sí, capaz que la raspadas de garganta, o la duración de las notas, o la presión de aire que utilizaba, al principio no era que la misma, hasta que fui recuperando eso hasta poder volver a ser 25, 30 temas seguidos y estar bien, que es lo principal para justamente lo que me toca a mí en lo personal. Los chicos también, entrar al ritmo con los instrumentos, cada uno por su lado. Pero fue divertido: nos reíamos un poco de algo que antes era tan común y de repente en un ensayo parecía que estábamos de gira.

-Además de la parte de la interpretación del personaje.

-Yo por ejemplo cuando ya estoy ensayando en serio lo hago sentado: cantar estos temas sentado es más difícil que de parado, por una cuestión de la columna de aire; la postura es mucho más incómoda para las notas altas. Obviamente, no hice los pasitos en los primeros ensayos, ni pruebas de ropa, pero eso se hizo ya hace unos meses atrás: para ver si estábamos en condiciones, el peso, el aire. Salir a correr, volver a jugar al fútbol, esas cosas como para poder estar en un buen estado físico, porque es muy demandante el tipo de vivo que queríamos presentar.

Siempre nuevos

-¿Cómo se hace para renovar el show a través del tiempo, sin perder la esencia de esos Guns de los 90?

-Sabemos todos que hay una era del 87-93 que es de donde todo lo que pasó con Guns N’ Roses: lo que todo el mundo mamó, aprendió, conoció, se enamoró de la banda. Fue tanto fuego en tan pocos años (estamos hablando de seis años), pero hay mucho material, como lo que es la parte videoclips: estudiamos mucho eso para irle recreándolos en vivo, como en el caso de “November Rain”, el de “You Could Be Mine”, con el tema del Terminator; ya sabemos que hay mucha gente que va por eso, lleva amigos o familiares a ver ese tipo de cosas.

Entonces en la lista de canciones de la banda tenemos como una columna vertebral: sabemos que si llegamos a sacar algún tema esto nos matan: al otro día la puteada en las redes sería infernal. Pero también tenés para jugar con un montón de canciones, capaz que más “lado B”; decir “lado B” a una canción de Guns para los fanáticos es medio extraño, porque en tantos años se han vuelto clásicos.

Casualmente el sábado, que vamos a hacer dos funciones, las listas van a ser diferentes: van a tener estructuras diferentes, no van a empezar igual, no se van a desarrollar igual. Se van a ver cambios, más allá de mantener esa columna vertebral de los clásicos y jugar con los “lados B” que completarían la lista.

-Se trata de convencer al público gunner, que tiene sus particularidades.

-Sí, la intención es hacer un viaje en el tiempo sobre un escenario, y la gente en este caso sentada, como toca hoy: espero que pronto pueda estar la gente de nuevo parada, porque cambia mucho un espectáculo con eso, y más del estilo nuestro.

Hay que tratar de lograr que la gente tenga ese viaje en el tiempo a los años 90; nuestra responsabilidad en ese ratito que nos toca estar en el escenario es lograr que la gente la flashee con eso; que se conecte con la banda y sienta que está viendo a los Guns en esa época. Ese es el sueño de la banda: la intención más honesta es darle eso al público.

Retroalimentación

-Contabas del próximo disco de Buey. ¿Cómo se lleva ese proyecto que tiene más años y sigue en paralelo a Attitude?

-No hay como tocar temas propios, la sensación es increíble. Cuando nos presentamos la primera vez en Tribus tocamos con Buey primero, como banda soporte, habremos hecho cuatro o cinco temas. Todos propios: no hicimos ningún cover; porque tenemos muchos covers para tocar con Buey también si queremos: a veces nos llevan a fiestas provinciales, nacionales, u organizamos nuestros shows, y vamos mechando, dos propios y un cover. Como para hacerlo más ameno también para gente nueva, que recién conoce la banda.

En Santa Fe tocamos cuatro o cinco temas propios y la verdad que nos quedamos sorprendidos por la recepción de la gente. Uno que está girando mucho lo nota a eso: cuando ves que hay un público que no te conoce, o capaz que te conoce por las redes pero no en vivo; y te siguen ya antes y conocen alguna canción, algunos ya cantando alguna de canciones. Para nosotros es muy loco.

Acá vienen a ver el tributo, así que aprovechamos a subir para mostrar un poquito de lo que hacemos, vender algún disco, alguna cosita de la banda. El ejercicio de tener una banda de temas propios es lo que ayuda a que el tributo lo sigamos haciendo con ganas; porque al poder hacer temas propios no se vuelve tan monótono, tan solamente hacer temas de otro. Y creo que eso también ayuda a que el tributo cada vez funcione mejor.

-¿Para cuándo puede estar saliendo el nuevo disco de Buey?

-Como te comentaba al principio, está más o menos tres cuartos. Me toca editarlo a mí, como el primero que sacamos, “Hasta la última gota”, que tenía 15 temas. Este dijimos “vamos a hacerlo un poquito más corto”.

Calculo que antes de que salga disco van a salir dos o tres cortes, ya con videoclip: viste que hoy cambiaron las cosas, es necesario actualizar un poco eso. No esperar a que salga un disco para empezar a sacar material, si no y no ir sacando canciones, y después de sacar el disco con tiempo, tranquilos, sin apuro. Así que calculamos que ya este año no, porque te lleva mucho tiempo hacer un montón de cosas paralelas a un disco.

Y más que ya arrancamos a tocar, entonces eso también nos quita tiempo para poder dedicarle al estudio y terminar de hacerlo como queremos. Dijimos: “Vamos a tomarlo tranquilos, saquemos dos o tres temas primero y terminemos de editar”. Calculo que para los primeros meses del año que viene ya va estar el disco entero.