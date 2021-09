https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.09.2021 - Última actualización - 17:21

17:18

Finalmente se dio a conocer la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2021 y entre los nombres principales se encuentran varios artistas argentinos. La entrega tendrá lugar el próximo 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand Garden Arena. Mirá la lista completa.

22° Edición María Becerra, Bizarrap y Nathy Peluso, entre los argentinos nominados a los Latin Grammy 2021 Finalmente se dio a conocer la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2021 y entre los nombres principales se encuentran varios artistas argentinos. La entrega tendrá lugar el próximo 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand Garden Arena. Mirá la lista completa. Finalmente se dio a conocer la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2021 y entre los nombres principales se encuentran varios artistas argentinos. La entrega tendrá lugar el próximo 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand Garden Arena. Mirá la lista completa.

Finalmente se dio a conocer la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2021 y entre los nombres principales se encuentran varios artistas argentinos.

Los más ternados de la edición N°22 son Camilo (10), Juan Luis Guerra (6) y C. Tangana (5). Una de las categorías principales de la gala, Mejor Nuevo Artista, incluye a tres representante de nuestro país: María Becerra, Bizarrap y Zoe Gotusso. Además, el Biza suma otra nominación a Productor del Año.

Nathy Peluso, Nicki Nicole, Diego Torres, Vicentico y Andrés Calamaro también están ternados. Sin embargo una de las sorpresas es Rayos Láser, la banda cordobesa que se llevó una nominación a "Mejor álbum pop/rock" por "El reflejo". El argentino Rafa Arcaute es candidato a "Mejor Canción Pop", y Federico Vindver fue seleccionado a categorías como "Mejor Canción de Rap/Hip Hop" y "Mejor Canción Alternativa", "Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum".

También en "Mejor Canción de Rock" se encuentran Las Ligas Menores, nominadas por el single "Hice todo mal" y De La Tierra, encabezada por Andrés Giménez & Andreas Kisser, por "Distintos". A su vez Nahuel Pennisi está nominado a "Mejor Álbum Folclórico" por "Renacer".

"Esto es algo que no podemos creer ¡Gracias! Todavía procesándolo", escribió la agrupación en Instagram. Similar expresión tuvo Zoe Gotusso que en una storie tiró: "Me nominaron para dos Grammy, no lo puedo creer". "Argentina conquistando" tuiteó la rosarina, que quedó nominada a “Mejor canción de rock” por “Venganza” junto a No Te Va a Gustar.

La 22ma entrega de los Latin Grammy tendrán lugar el próximo 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand Garden Arena.

Podés chequear la lista completa de nominados haciendo click acá.