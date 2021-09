El precio de la soja cayó US$ 5 y cerró a US$ 345 en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras, el maíz disponible y el trigo se comercializaron sin cambios respecto a la ronda del lunes.

Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) finalizaron hoy con resultados dispares, en una jornada en la que la soja retrocedió US$ 5 hasta los US$ 345 por tonelada, mientras que el maíz disponible y el trigo se comercializaron sin cambios respecto a la ronda de ayer.

La soja con descarga disponible y para fijaciones se vendió a US$ 345 por tonelada, una caída de US$ 5 respecto a la rueda previa.

Por su parte, por la soja para fábrica en el tramo contractual se ofrecieron US$ 340.

En tanto, por el trigo con entrega disponible, contractual y del segmento full octubre y noviembre se pactó a US$ 235, en todos los casos.

Asimismo, se ofrecieron US$ 237 para el mes de diciembre y el tramo intermedio entre el 15/12 y 15/01 arribó a US$ 240; enero en US$ 240; febrero en US$ 243; marzo en US$ 245; y se registró una suba de US$ 2 para abril/junio hasta los US$ 245.

En tanto, el maíz con entrega disponible permaneció en los US$ 200; la fijación de mercadería cayó US$ 5 hasta los US$ 200; la descarga octubre/noviembre se mantuvo en US$ 205; y diciembre retrocedió US$ 2 hasta los US$ 205.

Además, la entrega en marzo/abril se mantuvo en US$ 190; abril también en US$ 190; mayo en US$ 185; junio y julio bajaron US$ 5 hasta los US$ 175 y US$ 170, respectivamente.

Por último, el girasol con entrega disponible se mantuvo en los US$ 450 por tonelada, mientras que la descarga entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 permaneció en US$ 350.