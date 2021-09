Ola de memes tras la imagen de Messi tirado en la barrera

La victoria del PSG por 2-0 sobre el Manchester City por Champions League tuvo a Lionel Messi como uno de los grandes protagonistas por haber marcado su primer gol en el club francés y por una imagen nunca antes vista en sus 17 años de carrera: en un tiro libre se acostó detrás de la barrera para tapar un posible remate bajo.

La imagen sorprendió a todos y rápidamente se viralizó en las redes sociales entre chistes, memes y comentarios sobre la humildad y el compromiso de Messi para ayudar a su equipo.

si pochettino no me ve no puede sacarme pic.twitter.com/Ftq2smWVUL