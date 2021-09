https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 29.09.2021 - Última actualización - 2:15

2:14

El pugilista decidió dar un paso al costado tras 20 años de carrera, mientras se prepararía para candidatearse a presidente de Filipinas, su país natal.

A los 42 años Manny Pacquiao anunció su retiro oficial del boxeo: "Acabo de escuchar la campana final" El pugilista decidió dar un paso al costado tras 20 años de carrera, mientras se prepararía para candidatearse a presidente de Filipinas, su país natal. El pugilista decidió dar un paso al costado tras 20 años de carrera, mientras se prepararía para candidatearse a presidente de Filipinas, su país natal.

Manny Pacquiao anunció de manera oficial su retiro del boxeo, poniendo un punto final a su extensa carrera en la que se convirtió en el campeón mundial de ocho divisiones.

Fue a través de un video en redes sociales, que Manny agradeció a su familia y a todos los fans su apoyo durante sus más 20 años de trayectoria.

"Es difícil para mí aceptar que mi tiempo como boxeador terminó. Hoy anuncio mi retiro. Vaya ... Nunca pensé que llegaría este día. Mientras cuelgo mis guantes de boxeo, me gustaría agradecer a todo el mundo, especialmente al pueblo filipino, por apoyar a Manny Pacquiao” expresó.

Y continuó: "Acabo de escuchar la campana final. Tapos na ang boksing (el boxeo está terminado). Maraming, maraming salamat po (muchas gracias). Dios es bueno todo el tiempo. Tuve la oportunidad de representar a Filipinas, trayendo fama y honor a mi país cada vez que entré al ring. Estoy agradecido por todos mis logros y la oportunidad de inspirar a los fanáticos".

En el video titulado 'Adiós Boxeo', Pacman agradeció a sus entrenadores, además de hacer un reconocimiento especial a Rod Nazario, su exgerente que falleció.

"Y nunca olvidaré a la única persona que me ayudó, Rod Nazario, quien una vez fue mi manager. Me trajo a los Estados Unidos hace 20 años y organizó mi presentación de mi entrenador Freddie Roach en el Wild Card Boxing Gym. Freddie Roach fue no solo mi entrenador, sino también mi familia: un hermano y un amigo" recordó a modo de agradecimiento.

El anuncio llega después de su derrota ante Yordenis Ugas por el título super welter de la AMB, mientras se prepara para su candidatura a la presidencia de Filipinas.

Pacquiao dedicó su vida al boxeo, teniendo su debut profesional en 1995, teniendo su primer título mundial, el cetro del peso mosca del CMB, en diciembre de 1998, solo dos semanas antes de cumplir 20 años.

Cosechó un total de 12 cetros mundiales y ahora pone punto final a su historia en el boxeo para empezar su camino rumbo a la presidencia.